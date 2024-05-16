Вассерман предложил регионам брать пример с ХМАО

Вассерман дал высокую оценку изданию «Академической истории Югры»

17 мая 2024 в 23:53 Размер текста - 17 +

Анатолий Вассерман предложил другим регионам брать пример с Югры при издании собственной академической истории Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман предложил регионам России перенять опыт Ханты-Мансийского автономного округа, издавшего восьмитомное издание «Академическая история Югры». Презентация прошла на научной конференции на ВДНХ в Москве. «Насколько я могу судить, наше историческое исследование в целом и данный труд в частности как раз опираются на концепцию единства многообразия. И история Югры здесь показана действительно и во всем своеобразии региона и населяющих его народов, и в то же время во взаимосвязях с Россией, да и со всем миром. Связь со всем миром получилась необходима хотя бы потому, что значительная часть нефтедобычи региона идет на экспорт, то есть зависит от обстоятельств во всем мире. Мне представляется, что эта концепция правильная, полезная. И более того, я надеюсь, что история других регионов, <…> тоже будет построена с учетом опыта академической истории Югры и, в общем на той же концепции», — прокомментировал Вассерман. Депутат подчеркнул значимость изучения истории. «Как публицист и политик, я стараюсь сказать о том, зачем, собственно, вообще нужно изучать историю, особенно историю родного края с точки зрения сегодняшних наших нужд. Я довольно часто слышу заявления о том, зачем нам глядеть в прошлое, надо двигаться в будущее. Но понятно, что, не зная предыдущего пути, практически невозможно правильно выбирать последующий. Соответственно, получается, что текущая политика неразрывно связана с историческими исследованиями, и, соответственно, поскольку сейчас конкурирует несколько политических концепций, очень важно выбрать ту концепцию, на основе которой строятся исторические исследования», — заметил депутат. Ранее URA.RU писало, что Югра стала первым регионом в стране, создавшим свою академическую историю, выдержки из которой войдут в двадцатитомник по истории России. Губернатор ХМАО Наталья Комарова отметила, что регион вновь попал в федеральный тренд и первым отреагировал на подписание президентом указа об основах госполитики в области исторического просвещения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман предложил регионам России перенять опыт Ханты-Мансийского автономного округа, издавшего восьмитомное издание «Академическая история Югры». Презентация прошла на научной конференции на ВДНХ в Москве. «Насколько я могу судить, наше историческое исследование в целом и данный труд в частности как раз опираются на концепцию единства многообразия. И история Югры здесь показана действительно и во всем своеобразии региона и населяющих его народов, и в то же время во взаимосвязях с Россией, да и со всем миром. Связь со всем миром получилась необходима хотя бы потому, что значительная часть нефтедобычи региона идет на экспорт, то есть зависит от обстоятельств во всем мире. Мне представляется, что эта концепция правильная, полезная. И более того, я надеюсь, что история других регионов, <…> тоже будет построена с учетом опыта академической истории Югры и, в общем на той же концепции», — прокомментировал Вассерман. Депутат подчеркнул значимость изучения истории. «Как публицист и политик, я стараюсь сказать о том, зачем, собственно, вообще нужно изучать историю, особенно историю родного края с точки зрения сегодняшних наших нужд. Я довольно часто слышу заявления о том, зачем нам глядеть в прошлое, надо двигаться в будущее. Но понятно, что, не зная предыдущего пути, практически невозможно правильно выбирать последующий. Соответственно, получается, что текущая политика неразрывно связана с историческими исследованиями, и, соответственно, поскольку сейчас конкурирует несколько политических концепций, очень важно выбрать ту концепцию, на основе которой строятся исторические исследования», — заметил депутат. Ранее URA.RU писало, что Югра стала первым регионом в стране, создавшим свою академическую историю, выдержки из которой войдут в двадцатитомник по истории России. Губернатор ХМАО Наталья Комарова отметила, что регион вновь попал в федеральный тренд и первым отреагировал на подписание президентом указа об основах госполитики в области исторического просвещения.