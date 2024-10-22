Губернатор Александр Моор получил в социальных сетях более 1,5 тысячи вопросов от жителей региона Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени началась ежегодная прямая линия с губернатором Александром Моором. Глава региона ответит на вопросы жителей, которые они задавали губернатору в социальных сетях. Их губернатору поступило более 1,5 тысяч. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.

18:35 Александр Моор подтвердил, что Тюмень и Тюменский район — это уже агломерация. Два образования связывают дороги и инженерные сети.

18:19 Александр Моор признал, что в регионе в сфере здравоохранения, наблюдается несоблюдение федеральных стандартов. Запись к узким специалистам, по нормативам Минздрава, должна составлять не более двух недель. Глава региона отметил, что запись к врачам-офтальмологам к в регионе иногда достигает 1,5 месяцев.

18:14 Губернатор рассказал о последствиях паводка: всего на юге региона пострадало 470 домов, из них 372 требуют капремонта и 98 непригодны для проживания. Всем собственникам выплачиваются средства из регионального бюджета — 8 800 рублей за кв. м. Как отметил губернатор, ситуации бывают разные и многие случаи рассматриваются индивидуально. Всего на 22 октября было выплачено 615 миллионов рублей.

17:57 В эфире прямой линии выступил заместитель губернатора Сергей Шустов. Обсуждение коснулось поворотной площадки возле села Беркут на участке федеральной трассы. Отсутствие площадки не позволяет жителям села выйти из автобуса непосредственно возле населенного пункта.

17:38 Александр Моор заверил жителей села Перевалово Тюменского района, что никаких переселений из-за реконструкции дорог не будет. Будет пересмотрена транспортная инфраструктура, так как сейчас дороги в селе слишком узкие и небезопасны, так как там пока нет возможности свободно передвигаться спецтехнике.

17:33 В Тюменском районе перестроили структуру электрических сетей. Так, например, установка более мощного силового трансформатора ведется и около с. Успенка, мощности увеличатся на 30%. В селе Перевалово, где застройщик продавал дома без подключения к электросетям, также ведутся работы. Как сообщил Александр Моор, все работы идут по графику, но отключения электричества зимой возможны.

17:20 В эфире прямой линии с губернатором выступил глава Тюмени Максим Афанасьев. Он рассказал о том, как решаются транспортные проблемы в областной столице. В частности, обновление парка автобусов: в 2023 — 34 автобуса за счет кредита из федерального бюджета, в 2024 году — 225 новых автобусов.

Глава Тюмени Максим Афанасьев рассказал о работе общественного транспорта в Тюмени

17:09 Губернатор рассказал о строительстве школ в регионе. С 2023 года были введены семь школ в регионе, это более 5000 мест. Несмотря на паводок, весной были открыты две школы в селе Овсянниково и селе Карагай Тюменского района. В 2024 году введена будет школа в Казанском районе, школа в районе Мелиораторов в Тюмени, а также в поселке Московский Тюменского района. Также будет введен главный корпус Тюменского госуниверситета. В 2025 году появится школа в с. Мальково и пос. Винзили.