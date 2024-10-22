Мэр Краснокамска уволил своего зама, которого прокуратура обвинила в коррупции

Краевой суд потребовал увольнения вице-мэра Краснокамска Максимчука
© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновника уволили одним днем
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Заместителя главы Краснокамского округа Антона Максимчука уволили из администрации территории. Об этом сообщили несколько источников URA.RU в Краснокамске. Решение связано со вступившим в силу решением суда: прокуратура доказала, что он нарушил аннтикоррупционное законодательство.

«Максимчука уволили 22 октября. Вступило в силу решение суда», — отметили инсайдеры.

Летом 2024 года Краснокамская прокуратура нашла конфликт интересов в действиях Антона Максимчука. В 2019 году администрация на аукционе продавала нежилое помещение стоимостью 2,3 млн рублей. Максимчук был председателем комиссии, которая проводила закупку. На участие заявились отчим товарища Максимчука и компания, директором которой значился супруг двоюродной сестры чиновника. Без изменения стартовой цены помещение досталось отчиму. А спустя год владельцем имущества стала супруга Максимчука Елена, которая сдает помещение в аренду.

Глава Краснокамска Игорь Быкариз отказался увольнять подчиненного. Прокуратура пошла в суд и выиграла его в первой инстанции. На днях, по данным «Коммерсант-Прикамье», Максимчук не смог оспорить это решение в апелляции. Решение вступило в силу незамедлительно. Игорь Быкариз и Антон Максимчук не ответили на звонок URA.RU.

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Заместителя главы Краснокамского округа Антона Максимчука уволили из администрации территории. Об этом сообщили несколько источников URA.RU в Краснокамске. Решение связано со вступившим в силу решением суда: прокуратура доказала, что он нарушил аннтикоррупционное законодательство. «Максимчука уволили 22 октября. Вступило в силу решение суда», — отметили инсайдеры. Летом 2024 года Краснокамская прокуратура нашла конфликт интересов в действиях Антона Максимчука. В 2019 году администрация на аукционе продавала нежилое помещение стоимостью 2,3 млн рублей. Максимчук был председателем комиссии, которая проводила закупку. На участие заявились отчим товарища Максимчука и компания, директором которой значился супруг двоюродной сестры чиновника. Без изменения стартовой цены помещение досталось отчиму. А спустя год владельцем имущества стала супруга Максимчука Елена, которая сдает помещение в аренду. Глава Краснокамска Игорь Быкариз отказался увольнять подчиненного. Прокуратура пошла в суд и выиграла его в первой инстанции. На днях, по данным «Коммерсант-Прикамье», Максимчук не смог оспорить это решение в апелляции. Решение вступило в силу незамедлительно. Игорь Быкариз и Антон Максимчук не ответили на звонок URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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