На пост первого вице-губернатора ХМАО прочат экс-депутата окружной думы, давнего коллегу и соратника мэра Москвы Сергея Собянина — Сергея Дегтяря. Источники в политическом истеблишменте региона поделились с URA.RU мнением, что он может вернуться в Югру на ставку зама по политике, которая осталась вакантной после ухода экс-куратора внупола Алексея Шипилова.
«Говорят, что Дегтярь — один из возможных претендентов на пост первого зама по политике. Об этом стали говорить после его визита на инаугурацию губернатора Руслана Кухарука, а слухи усилились с уходом Шипилова. Дегтярь — опытный политадминистратор. Был и депутатом, и замом губернатора, работал в полпредстве. И территория ему знакома, что для зама по внуполу едва ли не ключевое требование», — отметил инсайдер.
Редакция не располагает актуальным номером телефона Сергея Дегтяря, но готова опубликовать его комментарий. В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.
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