На пост замгубернатора ХМАО по политике прочат давнего соратника Собянина. Инсайд

Политэлиты ХМАО обсуждают возвращение Дегтяря на пост первого замгубернатора
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сергея Дегтяря прочат на пост первого вице-губернатора ХМАО (архивное фото)
Сергея Дегтяря прочат на пост первого вице-губернатора ХМАО (архивное фото) Фото:

На пост первого вице-губернатора ХМАО прочат экс-депутата окружной думы, давнего коллегу и соратника мэра Москвы Сергея Собянина — Сергея Дегтяря. Источники в политическом истеблишменте региона поделились с URA.RU мнением, что он может вернуться в Югру на ставку зама по политике, которая осталась вакантной после ухода экс-куратора внупола Алексея Шипилова.

«Говорят, что Дегтярь — один из возможных претендентов на пост первого зама по политике. Об этом стали говорить после его визита на инаугурацию губернатора Руслана Кухарука, а слухи усилились с уходом Шипилова. Дегтярь — опытный политадминистратор. Был и депутатом, и замом губернатора, работал в полпредстве. И территория ему знакома, что для зама по внуполу едва ли не ключевое требование», — отметил инсайдер.

Редакция не располагает актуальным номером телефона Сергея Дегтяря, но готова опубликовать его комментарий. В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На пост первого вице-губернатора ХМАО прочат экс-депутата окружной думы, давнего коллегу и соратника мэра Москвы Сергея Собянина — Сергея Дегтяря. Источники в политическом истеблишменте региона поделились с URA.RU мнением, что он может вернуться в Югру на ставку зама по политике, которая осталась вакантной после ухода экс-куратора внупола Алексея Шипилова. «Говорят, что Дегтярь — один из возможных претендентов на пост первого зама по политике. Об этом стали говорить после его визита на инаугурацию губернатора Руслана Кухарука, а слухи усилились с уходом Шипилова. Дегтярь — опытный политадминистратор. Был и депутатом, и замом губернатора, работал в полпредстве. И территория ему знакома, что для зама по внуполу едва ли не ключевое требование», — отметил инсайдер. Редакция не располагает актуальным номером телефона Сергея Дегтяря, но готова опубликовать его комментарий. В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...