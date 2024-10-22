Путин назвал образцовыми отношения России и Китая

Президент России Владимир Путин оценил российско-китайские отношения как образцовые для всего мира. Об этом он заявил во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на международном саммите БРИКС.
«За прошедшие 75 лет российско-китайские отношения вышли на уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Мы можем с полной уверенностью утверждать, что они стали образцом того, как в современном мире должны строиться отношения между государствами», — заявил Путин. Трансляция мероприятия шла в официальном telegram-канале Кремля.
Президент России также подчеркнул, что сотрудничество между Россией и Китаем является равноправным и взаимовыгодным, и не зависит от текущей международной конъюнктуры. Это подтверждает глубокий стратегический характер взаимоотношений двух стран.
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