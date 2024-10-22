Песков: между Путиным и Си состоялся обмен мнениями по Украине

В ходе переговоров в рамках саммита БРИКС президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись мнениями по Украине и пришли к выводу о большом совпадении позиции. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Потом обмен мнениями и по Украине состоялся, в целом по международной обстановке. Еще раз было констатировано существенное совпадение позиции, подходов в отношении того, что происходит в мире», — заявил Песков в интервью с журналистом Павлом Зарубиным. Видео беседы опубликовано в официальном telegram-канале корреспондента.
Кроме того, пресс-секретарь подчеркнул, что переговоры лидеров двух государств прошли откровенно и конструктивно. Также в ходе встречи Путин и Цзиньпин обговорили вопросы двусторонних отношений в развитии тех тем, которые обсуждались во время последнего визита главы РФ в Китай. По словам Пескова, Путин и Цзиньпин наметили основные параметры и возможности развития дальнейших контактов, обсудили повестку БРИКС и обсудили отношения с коллективным Западом.
Встреча президентов России и Китая, Владимира Путина и Си Цзиньпина, на полях саммита БРИКС завершилась после более чем часовых переговоров. В ходе разговора Путин подчеркнул значительный характер сотрудничества России с КНР, а Цзиньпин оценил уровень двусторонних связей как беспрецедентно высокий.
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