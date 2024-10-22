Песков: между Путиным и Си состоялся обмен мнениями по Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин и Си Цзиньпин обменялись мнениями по Украине (фото из архива)
Владимир Путин и Си Цзиньпин обменялись мнениями по Украине (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Саммит БРИКС в 2023 году в ЮАР

В ходе переговоров в рамках саммита БРИКС президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись мнениями по Украине и пришли к выводу о большом совпадении позиции. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Потом обмен мнениями и по Украине состоялся, в целом по международной обстановке. Еще раз было констатировано существенное совпадение позиции, подходов в отношении того, что происходит в мире», — заявил Песков в интервью с журналистом Павлом Зарубиным. Видео беседы опубликовано в официальном telegram-канале корреспондента.

Кроме того, пресс-секретарь подчеркнул, что переговоры лидеров двух государств прошли откровенно и конструктивно. Также в ходе встречи Путин и Цзиньпин обговорили вопросы двусторонних отношений в развитии тех тем, которые обсуждались во время последнего визита главы РФ в Китай. По словам Пескова, Путин и Цзиньпин наметили основные параметры и возможности развития дальнейших контактов, обсудили повестку БРИКС и обсудили отношения с коллективным Западом.

Встреча президентов России и Китая, Владимира Путина и Си Цзиньпина, на полях саммита БРИКС завершилась после более чем часовых переговоров. В ходе разговора Путин подчеркнул значительный характер сотрудничества России с КНР, а Цзиньпин оценил уровень двусторонних связей как беспрецедентно высокий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ходе переговоров в рамках саммита БРИКС президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись мнениями по Украине и пришли к выводу о большом совпадении позиции. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Потом обмен мнениями и по Украине состоялся, в целом по международной обстановке. Еще раз было констатировано существенное совпадение позиции, подходов в отношении того, что происходит в мире», — заявил Песков в интервью с журналистом Павлом Зарубиным. Видео беседы опубликовано в официальном telegram-канале корреспондента. Кроме того, пресс-секретарь подчеркнул, что переговоры лидеров двух государств прошли откровенно и конструктивно. Также в ходе встречи Путин и Цзиньпин обговорили вопросы двусторонних отношений в развитии тех тем, которые обсуждались во время последнего визита главы РФ в Китай. По словам Пескова, Путин и Цзиньпин наметили основные параметры и возможности развития дальнейших контактов, обсудили повестку БРИКС и обсудили отношения с коллективным Западом. Встреча президентов России и Китая, Владимира Путина и Си Цзиньпина, на полях саммита БРИКС завершилась после более чем часовых переговоров. В ходе разговора Путин подчеркнул значительный характер сотрудничества России с КНР, а Цзиньпин оценил уровень двусторонних связей как беспрецедентно высокий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...