Путин и Си проговорили более часа

Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина продлились около часа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Сайт президента России, си цзиньпин, путин владимир, stock
Президент РФ Путин и глава КНР Си Цзиньпин завершили встречу на саммите БРИКС Фото:

Встреча президентов России и Китая, Владимира Путина и Си Цзиньпина, на полях саммита БРИКС завершилась после более чем часовых переговоров. Данная встреча является важным событием в контексте двусторонних отношений между двумя странами.

«Встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита БРИКС завершилась. Она продлилась около часа», — передает корреспондент ТАСС.

В ходе переговоров Владимир Путин подчеркнул значительный характер сотрудничества России с Китаем. Си Цзиньпин, в свою очередь, оценил уровень двусторонних связей как беспрецедентно высокий. Оба лидера обсудили не только двусторонние вопросы, но и международные проблемы. В ходе встречи был отмечен рост товарооборота между странами, реализация совместных проектов в различных отраслях, а также развитие гуманитарных связей, что подтверждает глубокий уровень взаимопонимания и стремление к дальнейшему укреплению сотрудничества.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Встреча президентов России и Китая, Владимира Путина и Си Цзиньпина, на полях саммита БРИКС завершилась после более чем часовых переговоров. Данная встреча является важным событием в контексте двусторонних отношений между двумя странами. «Встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита БРИКС завершилась. Она продлилась около часа», — передает корреспондент ТАСС. В ходе переговоров Владимир Путин подчеркнул значительный характер сотрудничества России с Китаем. Си Цзиньпин, в свою очередь, оценил уровень двусторонних связей как беспрецедентно высокий. Оба лидера обсудили не только двусторонние вопросы, но и международные проблемы. В ходе встречи был отмечен рост товарооборота между странами, реализация совместных проектов в различных отраслях, а также развитие гуманитарных связей, что подтверждает глубокий уровень взаимопонимания и стремление к дальнейшему укреплению сотрудничества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...