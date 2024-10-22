Путин и Си проговорили более часа

Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина продлились около часа

22 октября 2024 в 20:43 Размер текста - 17 +

Президент РФ Путин и глава КНР Си Цзиньпин завершили встречу на саммите БРИКС Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Встреча президентов России и Китая, Владимира Путина и Си Цзиньпина, на полях саммита БРИКС завершилась после более чем часовых переговоров. Данная встреча является важным событием в контексте двусторонних отношений между двумя странами. «Встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита БРИКС завершилась. Она продлилась около часа», — передает корреспондент ТАСС. В ходе переговоров Владимир Путин подчеркнул значительный характер сотрудничества России с Китаем. Си Цзиньпин, в свою очередь, оценил уровень двусторонних связей как беспрецедентно высокий. Оба лидера обсудили не только двусторонние вопросы, но и международные проблемы. В ходе встречи был отмечен рост товарооборота между странами, реализация совместных проектов в различных отраслях, а также развитие гуманитарных связей, что подтверждает глубокий уровень взаимопонимания и стремление к дальнейшему укреплению сотрудничества. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Встреча президентов России и Китая, Владимира Путина и Си Цзиньпина, на полях саммита БРИКС завершилась после более чем часовых переговоров. Данная встреча является важным событием в контексте двусторонних отношений между двумя странами. «Встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита БРИКС завершилась. Она продлилась около часа», — передает корреспондент ТАСС. В ходе переговоров Владимир Путин подчеркнул значительный характер сотрудничества России с Китаем. Си Цзиньпин, в свою очередь, оценил уровень двусторонних связей как беспрецедентно высокий. Оба лидера обсудили не только двусторонние вопросы, но и международные проблемы. В ходе встречи был отмечен рост товарооборота между странами, реализация совместных проектов в различных отраслях, а также развитие гуманитарных связей, что подтверждает глубокий уровень взаимопонимания и стремление к дальнейшему укреплению сотрудничества.