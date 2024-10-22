Для водителя, который утопил автобус в Мойке, запросили почти 7 лет колонии

Прокурор запросил шесть лет и 10 месяцев колонии общего режима для водителя Рахматшоха Курбонова, утопившего автобус в Мойке в Санкт-Петербурге. Произнося последнее слово на заседании, водитель обвинил в случившемся отсутствие отдыха между сменами на работе.
«Водителю автобуса, который нырнул в Мойку с Поцелуева моста, прокурор запросил 6 лет и 10 месяцев в колонии общего режима. Последним словом на заседании Рахматшох Курбонов винил в случившемся отсутствие отдыха между рабочими сменами», — сообщили в telegram-канале «Mash на Мойке». Также Курбонов выразил надежду на справедливость решения суда. В канале добавили, что приговор ему будет оглашен 25 октября.
В мае 2024 года в Санкт-Петербурге произошло ДТП: автобус с пассажирами упал в Мойку. Супруга Курбонова в интервью также винила усталость мужа. Власти же рассказали, что перед выходом в рейс водитель прошел освидетельствование. Автобус был полностью исправен. В результате происшествия погибли семь человек. Всего в транспортном средстве находились 15 пассажиров.
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