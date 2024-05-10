Выросло количество погибших в результате падения автобуса в Мойку

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Клипарт. Салехард, су ск по янао, салехардский межрайонный следственный отдел
В СК уточнили информацию по погибшим в Санкт-Петербурге Фото:
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Автобус упал в реку Мойку после ДТП на Поцелуевом мосту в Питере

Количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге выросло до семи. Об этом сообщили в Следственном Комитете РФ по Петербургу.

«По данным ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу, количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку увеличилось до 7 человек», — передает СК в telegrm-канале. Автобус упал в реку Мойку днем 10 мая.

В транспортном средстве находились 15 пассажиров. После падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге завели два уголовных дела. О ЧП, перевозчике и водителе утонувшего автобуса — в материале URA.RU.

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Количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге выросло до семи. Об этом сообщили в Следственном Комитете РФ по Петербургу. «По данным ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу, количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку увеличилось до 7 человек», — передает СК в telegrm-канале. Автобус упал в реку Мойку днем 10 мая. В транспортном средстве находились 15 пассажиров. После падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге завели два уголовных дела. О ЧП, перевозчике и водителе утонувшего автобуса — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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