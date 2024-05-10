Выросло количество погибших в результате падения автобуса в Мойку

10 мая 2024 в 23:07 Размер текста - 17 +

В СК уточнили информацию по погибшим в Санкт-Петербурге Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Автобус упал в реку Мойку после ДТП на Поцелуевом мосту в Питере Количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге выросло до семи. Об этом сообщили в Следственном Комитете РФ по Петербургу. «По данным ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу, количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку увеличилось до 7 человек», — передает СК в telegrm-канале. Автобус упал в реку Мойку днем 10 мая. В транспортном средстве находились 15 пассажиров. После падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге завели два уголовных дела. О ЧП, перевозчике и водителе утонувшего автобуса — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге выросло до семи. Об этом сообщили в Следственном Комитете РФ по Петербургу. «По данным ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу, количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку увеличилось до 7 человек», — передает СК в telegrm-канале. Автобус упал в реку Мойку днем 10 мая. В транспортном средстве находились 15 пассажиров. После падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге завели два уголовных дела. О ЧП, перевозчике и водителе утонувшего автобуса — в материале URA.RU.