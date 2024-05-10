Выросло количество погибших в результате падения автобуса в Мойку

В СК уточнили информацию по погибшим в Санкт-Петербурге
новость из сюжетаАвтобус упал в реку Мойку после ДТП на Поцелуевом мосту в Питере
Количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге выросло до семи. Об этом сообщили в Следственном Комитете РФ по Петербургу.
«По данным ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу, количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку увеличилось до 7 человек», —
В транспортном средстве находились 15 пассажиров. После падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге завели два уголовных дела. О ЧП, перевозчике и водителе утонувшего автобуса — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.