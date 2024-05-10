Что известно о водителе утонувшего автобуса в реке Мойка в Питере

Дагестанцы бросились на помощь пассажирам тонущего автобуса в Петербурге

10 мая 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

Упавший в реку Мойку автобус прошел плановое техобслуживание 7 мая и был исправен Фото: Валентин Егоршин/ТАСС новость из сюжета Автобус упал в реку Мойку после ДТП на Поцелуевом мосту в Питере В Санкт-Петербурге произошло ДТП, при котором автобус с пассажирами упал в реку Мойку. Уроженцы Дагестана Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов первыми пришли на помощь людям, находившимся в бедственной ситуации. В МЧС России официально подтвердили информацию о трех погибших. URA.RU приводит информацию о том, что известно о перевозчике и водителе транспорта. Что известно о водителе и его состоянии Супруга 44-летнего водителя Рахматшоха Курбонова в разговоре с Пятым каналом рассказала, что усталость мужа могла привести к ЧП, поскольку мужчина был вынужден выйти на смену на утро после 20-часовой отработки. По ее словам, Рахматшох пришел домой около двух часов ночи, отработав с пяти утра. А в половину восьмого его уже разбудили и велели снова выйти на работу. При этом власти рассказали агентству ТАСС, что перед выходим на рейс водитель прошел освидетельствование. Полиция задержала водителя автобуса в качестве подозреваемого, сообщили в региональном управлении МВД. Что известно о состоянии автобуса и кому он принадлежит Упавший в реку Мойку автобус прошел плановое техобслуживание 7 мая, он был исправен, сообщила ТАСС. По данным издания «Фонтанка» машина зарегистрирована на компанию, аффилированную с «Питеравто». Газомоторный автобус Volgabus-4298.G4 был зарегистрирован на ООО «Автотранспортная компания». ООО «Такси» является частью более крупной структуры, управляемой Леонидом Бондаренко, владельцем «Питеравто», который также является бенефициаром «Автотранспортной компании». Компании, «Вест Сервис» и «Автотранспортная компания», имеют общего генерального директора — Леонида Паскипарта. С компанией, чей автобус упал в Мойку, могут расторгнуть договоры Новость по теме Автобус в Санкт-Петербурге упал с моста в реку Мойку, есть погибшие: что известно Журналисты «Известий» подчеркивали, что компания ООО «Такси», сотрудником которой и являлся Курбонов, десятки раз привлекалась к административным делам. Также она имеет штрафы в 3,6 миллиона рублей. Транспортный департамент получил задание провести тщательную инспекцию деятельности ООО «Такси», после инцидента с падением их автобуса в реку Мойку. В результате проверки, которая была инициирована 10 мая по указанию вице-губернатора, компания может потерять свои контракты с городом. Источник информации «Фонтанка» уточняет, что речь идет о комплексной проверке, охватывающей все аспекты работы компании, выходящей за рамки обычного мониторинга со стороны города. Ожидается, что по итогам инспекции будет сформирована рекомендация относительно дальнейшего сотрудничества с ООО «Такси». Согласно информации от источников «Фонтанки», существует высокая вероятность расторжения контрактов с перевозчиком. Уголовные дела После падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге завели два уголовных дела. Первое — по статье о нарушении правил дорожного движения. Второе — по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, рассказали в telegram-канале ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге произошло ДТП, при котором автобус с пассажирами упал в реку Мойку. Уроженцы Дагестана Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов первыми пришли на помощь людям, находившимся в бедственной ситуации. В МЧС России официально подтвердили информацию о трех погибших. URA.RU приводит информацию о том, что известно о перевозчике и водителе транспорта. Супруга 44-летнего водителя Рахматшоха Курбонова в разговоре с Пятым каналом рассказала, что усталость мужа могла привести к ЧП, поскольку мужчина был вынужден выйти на смену на утро после 20-часовой отработки. По ее словам, Рахматшох пришел домой около двух часов ночи, отработав с пяти утра. А в половину восьмого его уже разбудили и велели снова выйти на работу. При этом власти рассказали агентству ТАСС, что перед выходим на рейс водитель прошел освидетельствование. Полиция задержала водителя автобуса в качестве подозреваемого, сообщили в региональном управлении МВД. Упавший в реку Мойку автобус прошел плановое техобслуживание 7 мая, он был исправен, сообщила ТАСС. По данным издания «Фонтанка» машина зарегистрирована на компанию, аффилированную с «Питеравто». Газомоторный автобус Volgabus-4298.G4 был зарегистрирован на ООО «Автотранспортная компания». ООО «Такси» является частью более крупной структуры, управляемой Леонидом Бондаренко, владельцем «Питеравто», который также является бенефициаром «Автотранспортной компании». Компании, «Вест Сервис» и «Автотранспортная компания», имеют общего генерального директора — Леонида Паскипарта. Журналисты «Известий» подчеркивали, что компания ООО «Такси», сотрудником которой и являлся Курбонов, десятки раз привлекалась к административным делам. Также она имеет штрафы в 3,6 миллиона рублей. Транспортный департамент получил задание провести тщательную инспекцию деятельности ООО «Такси», после инцидента с падением их автобуса в реку Мойку. В результате проверки, которая была инициирована 10 мая по указанию вице-губернатора, компания может потерять свои контракты с городом. Источник информации «Фонтанка» уточняет, что речь идет о комплексной проверке, охватывающей все аспекты работы компании, выходящей за рамки обычного мониторинга со стороны города. Ожидается, что по итогам инспекции будет сформирована рекомендация относительно дальнейшего сотрудничества с ООО «Такси». Согласно информации от источников «Фонтанки», существует высокая вероятность расторжения контрактов с перевозчиком. После падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге завели два уголовных дела. Первое — по статье о нарушении правил дорожного движения. Второе — по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, рассказали в telegram-канале ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.