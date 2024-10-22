22 октября 2024

Уральские ученые определили дату мощнейшего в мире извержения вулкана

Ученые УрФУ: крупнейшее извержение вулкана Кикай произошло в 5279 году
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Цех проката широкой балки Нижнетагильского металлургического комбината. Нижний Тагил, жар, металлургия, раскаленный металл, огонь, солнце, шлак, лава, вулкан, солнечные пятна, пятна на солнце
Самое крупное извержение за 10 000 лет Фото:

Уральские ученые выяснили, что извержение вулкана Кикай произошло в 5 279 году до нашей эры. Это удалось выявить с помощью анализа годичных колец полуископаемых деревьев Ямала, говорится в журнале Dendrochronologia.

«Это событие произошло в 5 279 году до нашей эры, и суровые условия продолжались еще как минимум пять лет. С высокой степенью уверенности можно предположить, что эти аномальные кольца возникли в результате извержения вулкана Кикай», — заявил ведущий научный сотрудник лабораторий дендрохронологии УрО РАН и методов естественных наук в гуманитарных исследованиях УрФУ Рашит Хантемиров в беседе с РИА Новости.

Сотрудники лабораторий УрФУ и УрО РАН изучили три крупнейших извержения вулканов за последние 10 000 лет: Ильинский на Камчатке, Мазама в Северной Америке и Кикай на Японских островах. Анализируя вулканический пепел, исследователи смогли определить, что объем выброшенных материалов первых двух вулканов составлял примерно 150 кубических километров, тогда как объем выбросов вулкана Кикай достигал 300-450 кубических километров. Это в несколько раз превышает объем извержений любых других вулканов.

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Уральские ученые выяснили, что извержение вулкана Кикай произошло в 5 279 году до нашей эры. Это удалось выявить с помощью анализа годичных колец полуископаемых деревьев Ямала, говорится в журнале Dendrochronologia. «Это событие произошло в 5 279 году до нашей эры, и суровые условия продолжались еще как минимум пять лет. С высокой степенью уверенности можно предположить, что эти аномальные кольца возникли в результате извержения вулкана Кикай», — заявил ведущий научный сотрудник лабораторий дендрохронологии УрО РАН и методов естественных наук в гуманитарных исследованиях УрФУ Рашит Хантемиров в беседе с РИА Новости. Сотрудники лабораторий УрФУ и УрО РАН изучили три крупнейших извержения вулканов за последние 10 000 лет: Ильинский на Камчатке, Мазама в Северной Америке и Кикай на Японских островах. Анализируя вулканический пепел, исследователи смогли определить, что объем выброшенных материалов первых двух вулканов составлял примерно 150 кубических километров, тогда как объем выбросов вулкана Кикай достигал 300-450 кубических километров. Это в несколько раз превышает объем извержений любых других вулканов.
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