Уральские ученые определили дату мощнейшего в мире извержения вулкана

Ученые УрФУ: крупнейшее извержение вулкана Кикай произошло в 5279 году

23 октября 2024 в 06:59 Размер текста - 17 +

Самое крупное извержение за 10 000 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уральские ученые выяснили, что извержение вулкана Кикай произошло в 5 279 году до нашей эры. Это удалось выявить с помощью анализа годичных колец полуископаемых деревьев Ямала, говорится в журнале Dendrochronologia. «Это событие произошло в 5 279 году до нашей эры, и суровые условия продолжались еще как минимум пять лет. С высокой степенью уверенности можно предположить, что эти аномальные кольца возникли в результате извержения вулкана Кикай», — заявил ведущий научный сотрудник лабораторий дендрохронологии УрО РАН и методов естественных наук в гуманитарных исследованиях УрФУ Рашит Хантемиров в беседе с РИА Новости. Сотрудники лабораторий УрФУ и УрО РАН изучили три крупнейших извержения вулканов за последние 10 000 лет: Ильинский на Камчатке, Мазама в Северной Америке и Кикай на Японских островах. Анализируя вулканический пепел, исследователи смогли определить, что объем выброшенных материалов первых двух вулканов составлял примерно 150 кубических километров, тогда как объем выбросов вулкана Кикай достигал 300-450 кубических километров. Это в несколько раз превышает объем извержений любых других вулканов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уральские ученые выяснили, что извержение вулкана Кикай произошло в 5 279 году до нашей эры. Это удалось выявить с помощью анализа годичных колец полуископаемых деревьев Ямала, говорится в журнале Dendrochronologia. «Это событие произошло в 5 279 году до нашей эры, и суровые условия продолжались еще как минимум пять лет. С высокой степенью уверенности можно предположить, что эти аномальные кольца возникли в результате извержения вулкана Кикай», — заявил ведущий научный сотрудник лабораторий дендрохронологии УрО РАН и методов естественных наук в гуманитарных исследованиях УрФУ Рашит Хантемиров в беседе с РИА Новости. Сотрудники лабораторий УрФУ и УрО РАН изучили три крупнейших извержения вулканов за последние 10 000 лет: Ильинский на Камчатке, Мазама в Северной Америке и Кикай на Японских островах. Анализируя вулканический пепел, исследователи смогли определить, что объем выброшенных материалов первых двух вулканов составлял примерно 150 кубических километров, тогда как объем выбросов вулкана Кикай достигал 300-450 кубических километров. Это в несколько раз превышает объем извержений любых других вулканов.