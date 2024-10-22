В Свердловскую область придут дожди и мокрый снег

В Екатеринбурге дождь ожидается 23 октября
В Свердловской области 23—25 октября ожидаются дожди из-за перемещения атмосферного фронта и циклона. Ночью на севере области дождь может заменяться мокрым снегом, рассказали в уральском Гидрометцентре.
«23-25 октября ожидаются дожди, связанные с перемещением атмосферного фронта и небольшого циклона. В ночные часы на севере области дождь кое-где может перемежаться с мокрым снегом», — говорится в сообщении.
В Екатеринбурге дождь ожидается ночью 23 октября. При этом дневные температуры будут колебаться в пределах от +5 до +10 градусов, что на 2-4 градуса выше нормы.
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