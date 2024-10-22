22 октября 2024

В Свердловскую область придут дожди и мокрый снег

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь, потоп на улице. Челябинск, зонт, дождевик, плащ, дождь
В Екатеринбурге дождь ожидается 23 октября Фото:

В Свердловской области 23—25 октября ожидаются дожди из-за перемещения атмосферного фронта и циклона. Ночью на севере области дождь может заменяться мокрым снегом, рассказали в уральском Гидрометцентре.

«23-25 октября ожидаются дожди, связанные с перемещением атмосферного фронта и небольшого циклона. В ночные часы на севере области дождь кое-где может перемежаться с мокрым снегом», — говорится в сообщении.

В Екатеринбурге дождь ожидается ночью 23 октября. При этом дневные температуры будут колебаться в пределах от +5 до +10 градусов, что на 2-4 градуса выше нормы.

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В Свердловской области 23—25 октября ожидаются дожди из-за перемещения атмосферного фронта и циклона. Ночью на севере области дождь может заменяться мокрым снегом, рассказали в уральском Гидрометцентре. «23-25 октября ожидаются дожди, связанные с перемещением атмосферного фронта и небольшого циклона. В ночные часы на севере области дождь кое-где может перемежаться с мокрым снегом», — говорится в сообщении. В Екатеринбурге дождь ожидается ночью 23 октября. При этом дневные температуры будут колебаться в пределах от +5 до +10 градусов, что на 2-4 градуса выше нормы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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