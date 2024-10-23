Генсек ООН Гутерреш прибыл в Казань

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Саммит БРИКС , брикс
На саммит БРИКС прибыл представитель ООН Фото:
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Саммит БРИКС 2024 в Казани

Вслед за президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Казань на саммит БРИКС прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Об этом сообщают журналисты.

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«Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл в Казань», — передает РИА «Новости». Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.

На мероприятие, помимо Мадуро, уже прибыли исполнительный вице-президент Венесуэлы и министр народной власти по нефти Делси Родригес и премьер-министр Индии Нарендра Моди. С последним глава РФ Владимир Путин ужен провел встречу, однако точные темы разговора не анонсировались.

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Вслед за президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Казань на саммит БРИКС прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Об этом сообщают журналисты. «Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл в Казань», — передает РИА «Новости». Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. На мероприятие, помимо Мадуро, уже прибыли исполнительный вице-президент Венесуэлы и министр народной власти по нефти Делси Родригес и премьер-министр Индии Нарендра Моди. С последним глава РФ Владимир Путин ужен провел встречу, однако точные темы разговора не анонсировались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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