Генсек ООН Гутерреш прибыл в Казань

На саммит БРИКС прибыл представитель ООН
новость из сюжетаСаммит БРИКС 2024 в Казани
Вслед за президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Казань на саммит БРИКС прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Об этом сообщают журналисты.
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«Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл в Казань», — передает РИА «Новости». Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
На мероприятие, помимо Мадуро, уже прибыли исполнительный вице-президент Венесуэлы и министр народной власти по нефти Делси Родригес и премьер-министр Индии Нарендра Моди. С последним глава РФ Владимир Путин ужен провел встречу, однако точные темы разговора не анонсировались.
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