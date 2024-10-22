Путин встретится с 22 главами государств в Казани: что такое саммит БРИКС, главные темы, ожидания

В Казани 22 октября стартует 16-й саммит БРИКС. Он будет идти три дня: с 22 по 24 октября. Дипломаты стран-участников объединения намерены обсудить создание новой финансовой и политической системы. Поучаствовать в трехдневном мероприятии в Казань прибудут делегаты из 36 стран мира. Помимо общих мероприятий саммита глава РФ Владимир Путин также проведет переговоры с несколькими высокопоставленными гостями. Что такое саммит БРИКС и как он пройдет — в материале URA.RU.
Что такое саммит БРИКС
Саммит БРИКС — важнейшее международное мероприятие в этом году, которое пройдет 22 октября в Казани. Дипломаты будут обсуждать создание новой финансовой и политической системы, которая будет отличаться справедливостью, равенством и взаимным уважением.
Также президент Владимир Путин проведет встречу с лидерами стран БРИКС и осуществит ряд двусторонних переговоров. Среди них из тех, с кем глава РФ хочет пообщаться: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, председатель Палестины Махмуд Аббас и генеральный секретарь ООН Антониа Гутерриш.
Принимающая саммит Россия председательствует в БРИКС в четвертый раз. Нынешний девиз собрания организации — «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».
В городе соберутся представители государств-участников объединения: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Эфиопия. Всего на саммит были отправлены делегации от 36 стран. В перспективе их может стать еще больше.
Чем БРИКС отличается от других международных организаций
БРИКС не является блоком или альянсом в традиционном понимании, как, например, НАТО или Евросоюз, а представляет собой скорее «клуб по интересам». В его структуре отсутствуют такие элементы, как устав, единая валюта, общий бюджет, секретариат или другие наднациональные организационные структуры. А центральное место в повестке БРИКС занимают экономические вопросы.
У данного формата есть свои недостатки. Например, интересы участников не всегда совпадают, что приводит к затягиванию процесса принятия решений из-за необходимости длительных согласований.
Кто посетит саммит, ключевые фигуры из повестки
В Казань прибудут главы 22 государств. Со всеми ними Путин намерен встретиться. Некоторые из приглашенных лидеров не смогут посетить собрание объединения по непредвиденным причинам.
Бразилия
Из-за полученной травмы головы президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не сможет принять участие в предстоящем саммите БРИКС. Его представителем на мероприятии выступит министр иностранных дел страны Мауро Виэйра.
Сербия
Президент Сербии Александр Вучич не сможет посетить Казань из-за ранее запланированных международных встреч, от участия в которых он не может отказаться. В его отсутствие Сербию на мероприятии будет представлять вице-премьер Александр Вулин.
Куба
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес был вынужден остаться в Гаване. Причиной этому послужило обширное отключение электроэнергии, охватившее весь Остров Свободы.
Сколько дней продлиться саммит
Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября, продолжительностью в три дня. Места проведения мероприятий: «Казань Экспо», Казанская ратуша и Казанский Кремль. Всего мероприятие разделено на две основные части: взаимодействие с членами БРИКС и сессии в формате «аутрич» и БРИКС плюс.
22 октября пройдут церемонии приветствия делегаций. На следующий день, 23 октября, состоятся заседания и торжественный прием. Завершающий день саммита включает пленарные заседания и финальную пресс-конференцию Путина. С полным расписанием мероприятий БРИКС в Казани можно ознакомиться на сайте саммита.
Прогнозы
План по крушению доллара или новая финансовая система Путина
На предстоящем саммите БРИКС в Казани Владимир Путин может предложить создать новую финансовую систему BRICS Bridge, которая может изменить глобальный финансовый ландшафт, считает британское издание The Economist. Отмечается, что новая система способна «нанести удар по доминированию США в мировых финансах» и может быть реализована уже в течение года.
Система BRICS Bridge, по информации The Economist, вдохновлена проектом mBridge, который частично управляется Банком международных расчетов. Важную роль в разработке BRICS Bridge играет Китай, который брал на себя лидерство в программном обеспечении и кодировании, необходимых для реализации проекта.
Новая платежная система БРИКС обеспечит более дешевые и быстрые трансакции, что делает ее привлекательной для развивающихся экономик. Также есть опасения среди западных чиновников, что новая система может быть использована для обхода международных санкций, что ослабит позиции США в качестве крупнейшего узла международных платежей.
Будет решаться будущее мира
По словам немецкого бизнесмена и экс-владельца файлового хостинга Megaupload Кима Доткома, на саммите БРИКС будет определяться будущее всего мира. Он также выразил озабоченность по поводу возможных международных конфликтов, которые могут повлиять на исход саммита. Предприниматель поднял вопрос о потенциальной агрессии Израиля против Ирана, что может быть направлено на срыв многополярной конференции, выгодной для интересов США.
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