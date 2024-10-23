Происшествия Тела двух скончавшихся в гостинице в Ташкенте россиян отправлены на родину 23 октября 2024 в 11:00 Размер текста - 17 + Тела россиян, погибших в гостинице в Ташкенте, отправили самолетом на родину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиарейсом в Россию отправлены тела двух скончавшихся от отравления в гостинице «Караман палас» в Ташкенте россиян. Среди них была и журналистка Инесса Паперная и ее спутник, сообщили в генпрокуратуре Узбекистана. Новость по теме Журналистка Инесса Паперная таинственным образом погибла в отеле Узбекистана: версии «Тела двух погибших в гостинице россиян отправлены из Ташкента в Россию авиарейсом в 10:00 (8:00 мск)», — заявил представитель генпрокуратуры региона. Также по факту гибели людей было возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. На данный момент проводится судебно-медицинская экспертиза и устанавливаются причины смерти россиян. Граждане РФ скончались в Ташкенте из-за отравления неизвестным веществом в номере гостиницы «Караман палас». Помимо тел Паперной и ее спутника в комнате также обнаружили тело жителя Узбекистана. Среди причин смерти также упоминается отравление болотным газом, который попал в вентиляционную систему отеля после чистки бассейна. Отмечается, что журналистка приехала в Ташкент в отпуск. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Авиарейсом в Россию отправлены тела двух скончавшихся от отравления в гостинице «Караман палас» в Ташкенте россиян. Среди них была и журналистка Инесса Паперная и ее спутник, сообщили в генпрокуратуре Узбекистана. «Тела двух погибших в гостинице россиян отправлены из Ташкента в Россию авиарейсом в 10:00 (8:00 мск)», — заявил представитель генпрокуратуры региона. Также по факту гибели людей было возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. На данный момент проводится судебно-медицинская экспертиза и устанавливаются причины смерти россиян. Граждане РФ скончались в Ташкенте из-за отравления неизвестным веществом в номере гостиницы «Караман палас». Помимо тел Паперной и ее спутника в комнате также обнаружили тело жителя Узбекистана. Среди причин смерти также упоминается отравление болотным газом, который попал в вентиляционную систему отеля после чистки бассейна. Отмечается, что журналистка приехала в Ташкент в отпуск. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям