Тела двух скончавшихся в гостинице в Ташкенте россиян отправлены на родину

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Последствия пожара в деревне Успенка. Тюменская область, пожар, самолет, ил-76тд
Тела россиян, погибших в гостинице в Ташкенте, отправили самолетом на родину Фото:

Авиарейсом в Россию отправлены тела двух скончавшихся от отравления в гостинице «Караман палас» в Ташкенте россиян. Среди них была и журналистка Инесса Паперная и ее спутник, сообщили в генпрокуратуре Узбекистана.

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«Тела двух погибших в гостинице россиян отправлены из Ташкента в Россию авиарейсом в 10:00 (8:00 мск)», — заявил представитель генпрокуратуры региона. Также по факту гибели людей было возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. На данный момент проводится судебно-медицинская экспертиза и устанавливаются причины смерти россиян.

Граждане РФ скончались в Ташкенте из-за отравления неизвестным веществом в номере гостиницы «Караман палас». Помимо тел Паперной и ее спутника в комнате также обнаружили тело жителя Узбекистана. Среди причин смерти также упоминается отравление болотным газом, который попал в вентиляционную систему отеля после чистки бассейна. Отмечается, что журналистка приехала в Ташкент в отпуск.

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Авиарейсом в Россию отправлены тела двух скончавшихся от отравления в гостинице «Караман палас» в Ташкенте россиян. Среди них была и журналистка Инесса Паперная и ее спутник, сообщили в генпрокуратуре Узбекистана. «Тела двух погибших в гостинице россиян отправлены из Ташкента в Россию авиарейсом в 10:00 (8:00 мск)», — заявил представитель генпрокуратуры региона. Также по факту гибели людей было возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. На данный момент проводится судебно-медицинская экспертиза и устанавливаются причины смерти россиян. Граждане РФ скончались в Ташкенте из-за отравления неизвестным веществом в номере гостиницы «Караман палас». Помимо тел Паперной и ее спутника в комнате также обнаружили тело жителя Узбекистана. Среди причин смерти также упоминается отравление болотным газом, который попал в вентиляционную систему отеля после чистки бассейна. Отмечается, что журналистка приехала в Ташкент в отпуск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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