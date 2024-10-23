Тела двух скончавшихся в гостинице в Ташкенте россиян отправлены на родину

Авиарейсом в Россию отправлены тела двух скончавшихся от отравления в гостинице «Караман палас» в Ташкенте россиян. Среди них была и журналистка Инесса Паперная и ее спутник, сообщили в генпрокуратуре Узбекистана.
«Тела двух погибших в гостинице россиян отправлены из Ташкента в Россию авиарейсом в 10:00 (8:00 мск)», — заявил представитель генпрокуратуры региона. Также по факту гибели людей было возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. На данный момент проводится судебно-медицинская экспертиза и устанавливаются причины смерти россиян.
Граждане РФ скончались в Ташкенте из-за отравления неизвестным веществом в номере гостиницы «Караман палас». Помимо тел Паперной и ее спутника в комнате также обнаружили тело жителя Узбекистана. Среди причин смерти также упоминается отравление болотным газом, который попал в вентиляционную систему отеля после чистки бассейна. Отмечается, что журналистка приехала в Ташкент в отпуск.
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