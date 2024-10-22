Журналистка Инесса Паперная таинственным образом погибла в отеле Узбекистана: версии

В Ташкенте трагически погибла российская журналистка Инесса Паперная. По предварительным данным, она и ее спутник отравились неизвестным веществом в номере отеля. Что известно о Паперной, какие версии гибели известны — в материале URA.RU.
Что известно об Инессе Паперной
Инесса Паперная — известная российская журналистка. Она закончила Иркутский государственный университет, училась на факультете филологии и журналистики. Работала в изданиях «Лента» и «Профиль». В последние годы Паперная занимала должность сотрудника в ПАО «ГМК „Норильский никель“». У нее остался сын. В ближайшие дни тело журналистки будет переправлено на территорию Москвы, где пройдет последнее прощание с родными и близкими.
Что произошло
В Ташкенте в одном из было найдено тело Инессы Паперной и ее спутника. Вечером 20 октября к ней была доставлена посылка, однако сотрудники отеля не смогли связаться с журналисткой. На стук в дверь также не последовало ответа, что побудило персонал открыть номер. Там они обнаружили два тела без признаков жизни.
Версии случившегося
Одной из рассматриваемых версий является отравление болотным газом, который мог попасть в номер через вентиляционную шахту после чистки бассейна. Эта версия подкрепляется тем фактом, что именно в этот период проводились работы по обслуживанию в отеле. После происшествия гостиница «Караман палас» была закрыта, и на данный момент проводится расследование.
По данным Генпрокуратуры Узбекистана, отравление произошло из-за неизвестного вещества. Согласно судебно-медицинскому заключению, причиной смерти стало «отравление неустановленной этиологии». Другие данные следствие не приводит.
Возбуждение уголовного дела
По факту смерти Инессы Паперной и ее спутника Максима Радченко возбуждено уголовное дело. Следователи рассматривают нарушение требований безопасности при выполнении работ или оказании услуг. Прокуратура активно работает над установлением всех обстоятельств случившегося.
Другие подробности происшествия
В пресс-службе Генпрокуратуры Узбекистана также сообщили о смерти еще одного человека. В ванной комнате в другом номере был найден мертвым гражданин Узбекистана, родившийся в 1976 году. Обстоятельства его смерти сейчас также устанавливаются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.