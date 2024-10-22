В отеле в Ташкенте умерла журналистка из России

Генпрокуратура Узбекистана подтвердила смерть российской журналистки Паперной
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Журналистка из России Инесса Паперная скончалась в отеле Ташкента
Журналистка из России Инесса Паперная скончалась в отеле Ташкента Фото:

Российская журналистка Инесса Паперная погибла в отеле в Ташкенте. Генпрокуратура Узбекистана подтвердила ее смерть. Согласно предварительным данным, причиной смерти стало отравление болотным газом, который попал в вентиляционную систему номера после чистки бассейна в отеле «Караман палас».

«Российская журналистка Инесса Паперная скончалась в гостинице в Ташкенте из-за отравления неизвестным веществом», — сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана, слова приводит РИА Новости. Дополнительно отмечается, что после происшествия отель был опечатан, и в настоящее время проводится расследование.

Telegram-канал Baza сообщает, что по предварительным данным, погибшие отравились газом, который попал в вентиляционную систему. Ночью с 19 на 20 октября в отеле проводилась чистка бассейна, в результате чего газ поднялся по стояку и проник в номер Паперной. Инесса Паперная была известной журналисткой, работавшей в изданиях «Лента» и «Профиль». Она приехала в Узбекистан в отпуск.

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Российская журналистка Инесса Паперная погибла в отеле в Ташкенте. Генпрокуратура Узбекистана подтвердила ее смерть. Согласно предварительным данным, причиной смерти стало отравление болотным газом, который попал в вентиляционную систему номера после чистки бассейна в отеле «Караман палас». «Российская журналистка Инесса Паперная скончалась в гостинице в Ташкенте из-за отравления неизвестным веществом», — сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана, слова приводит РИА Новости. Дополнительно отмечается, что после происшествия отель был опечатан, и в настоящее время проводится расследование. Telegram-канал Baza сообщает, что по предварительным данным, погибшие отравились газом, который попал в вентиляционную систему. Ночью с 19 на 20 октября в отеле проводилась чистка бассейна, в результате чего газ поднялся по стояку и проник в номер Паперной. Инесса Паперная была известной журналисткой, работавшей в изданиях «Лента» и «Профиль». Она приехала в Узбекистан в отпуск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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