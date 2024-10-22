В отеле в Ташкенте умерла журналистка из России

Российская журналистка Инесса Паперная погибла в отеле в Ташкенте. Генпрокуратура Узбекистана подтвердила ее смерть. Согласно предварительным данным, причиной смерти стало отравление болотным газом, который попал в вентиляционную систему номера после чистки бассейна в отеле «Караман палас».
«Российская журналистка Инесса Паперная скончалась в гостинице в Ташкенте из-за отравления неизвестным веществом», — сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана, слова приводит РИА Новости. Дополнительно отмечается, что после происшествия отель был опечатан, и в настоящее время проводится расследование.
Telegram-канал Baza сообщает, что по предварительным данным, погибшие отравились газом, который попал в вентиляционную систему. Ночью с 19 на 20 октября в отеле проводилась чистка бассейна, в результате чего газ поднялся по стояку и проник в номер Паперной. Инесса Паперная была известной журналисткой, работавшей в изданиях «Лента» и «Профиль». Она приехала в Узбекистан в отпуск.
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