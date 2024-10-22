Ямальский школьник выстрелил в одноклассника: что известно

Силовики проводят проверку школы (архивное фото)
Ученик школы № 9 из отдаленного микрорайона Пурпе (Губкинский) принес в школу пневматический пистолет и выстрелил в одноклассника. О том, что известно о происшествии к этому часу, — читайте в материале URA.RU.
- В Пурпе ученик школы № 9 пронес пневматический пистолет. По имеющейся информации, он выстрелил в сторону учеников.
- Пулька попала в ногу одноклассника — у него ушиб большого пальца. «Медицинская помощь никому из детей не потребовалась», — прокомментировали корреспонденту агентства в пресс-службе окружного департамента образования. Сам мальчик состоит на профилактическом учете в полиции.
- В школе провели проверку сотрудники полиции, следственного комитета и ФСБ. Источник сообщил корреспонденту URA.RU, что пневматический пистолет имеет пластмассовый корпус и не был обнаружен с помощью металлодетектора.
- Пистолет также продается свободно, его можно приобрести в том числе и на маркетплейсах. Согласно ФЗ «Об оружии», пневматический пистолет, с дульной энергией до трех джоулей оружием не является.
- Расследованием инцидента со случайным выстрелом в школе занялись следователи окружного управления следкома и сотрудники ФСБ. В Губкинском возбуждено уголовное дело, так как руководство школы подозревают в халатности. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.
- В ходе предварительного следствия сотрудники надзорных органов дадут юридическую оценку действиям или бездействию руководства школы. Также проверят охранную организацию, которая должна обеспечивать безопасность в учебном заведении.
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