22 октября 2024

В ЯНАО ребенок выстрелил из пистолета в одноклассника в школе

© Служба новостей «URA.RU»
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В Губкинском ребенок выстрелил из пистолета в одноклассника (архивное фото)
В Губкинском ребенок выстрелил из пистолета в одноклассника (архивное фото) Фото:

В Губкинском (ЯНАО) ученик школы № 9 отдаленного района Пурпе принес в школу пневматический пистолет. Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах.

«В школу № 9 ученик пронес пневматический пистолет. По имеющейся информации, он произвел выстрелы в сторону учеников, легко пострадал один из них», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в окружное УМВД. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало о случайном выстреле из пневматического пистолета в Новом Уренгое. Пулька поранила щеку девочке.

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В Губкинском (ЯНАО) ученик школы № 9 отдаленного района Пурпе принес в школу пневматический пистолет. Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах. «В школу № 9 ученик пронес пневматический пистолет. По имеющейся информации, он произвел выстрелы в сторону учеников, легко пострадал один из них», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Корреспондент агентства обратился за комментарием в окружное УМВД. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало о случайном выстреле из пневматического пистолета в Новом Уренгое. Пулька поранила щеку девочке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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