В ЯНАО ребенок выстрелил из пистолета в одноклассника в школе

В Губкинском ребенок выстрелил из пистолета в одноклассника (архивное фото)
В Губкинском (ЯНАО) ученик школы № 9 отдаленного района Пурпе принес в школу пневматический пистолет. Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах.
«В школу № 9 ученик пронес пневматический пистолет. По имеющейся информации, он произвел выстрелы в сторону учеников, легко пострадал один из них», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.
Корреспондент агентства обратился за комментарием в окружное УМВД. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU сообщало о случайном выстреле из пневматического пистолета в Новом Уренгое. Пулька поранила щеку девочке.
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