Преподаватели МФТИ бесплатно подготовят пермских школьников к ЕГЭ и ОГЭ

Преподаватели Московского физико-технического института (МФТИ) помогут старшеклассникам из Пермского края подготовиться к экзаменам по физико-математическому и математико-информатическому направлениям. Попасть на курс можно бесплатно, но потребуется пройти тестирование.
«Все этапы образовательного курса абсолютно бесплатны для всех участников, прошедших отбор. Чтобы попасть на первый, дистанционный, этап образовательного курса, необходимо зарегистрироваться на сайте и пройти входное тестирование, по результатам которого организаторы отберут 300 участников», — говорится на сайте проекта «Наука в регионы ? Эмпатия».
Тестирование пройдет с 28 по 31 октября. Сдавшие его станут участниками двухмесячного онлайн-курса, где преподавать будут преподаватели МФТИ. Затем успешные ученики смогут пройти во второй этап проекта — двухнедельную смену на территории вуза.
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