22 октября 2024

В Челябинске ждут вице-премьера РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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V Международный арктический форум, первый день. Санкт-Петербург, портрет, новак александр
Александр Новак примет участие в экономическом форуме в Челябинске Фото:

В Челябинске ждут вице-премьера РФ Александра Новака, который примет участие во Втором Русском экономическом форуме с 7 по 9 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

«Для форума подготовлена обширная деловая и культурная программа, заявлены около 200 спикеров. Всего ожидается более трех тысяч участников, более 30 панельных дискуссии, три пленарных заседания. Мы ожидаем участие вице-премьера РФ Александра Новака», — отметил Текслер на пресс-конференции, посвященной анонсу мероприятия в пресс-центре ТАСС.

Текслер добавил, что главной задачей форума станет подготовка предложений, которые будут полезны для развития социально-экономического развития страны и определить приоритетные направления. Он подчеркнул, что по результатам первого форума предложения участников были направлены в правительство, порядка 80% из них нашли применение для подготовки законопроектов. В начале октября Новак приветствовал всех участников форума и пожелал всем участникам плодотворной работы, содержательных дискуссий и новых успехов.

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В Челябинске ждут вице-премьера РФ Александра Новака, который примет участие во Втором Русском экономическом форуме с 7 по 9 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер. «Для форума подготовлена обширная деловая и культурная программа, заявлены около 200 спикеров. Всего ожидается более трех тысяч участников, более 30 панельных дискуссии, три пленарных заседания. Мы ожидаем участие вице-премьера РФ Александра Новака», — отметил Текслер на пресс-конференции, посвященной анонсу мероприятия в пресс-центре ТАСС. Текслер добавил, что главной задачей форума станет подготовка предложений, которые будут полезны для развития социально-экономического развития страны и определить приоритетные направления. Он подчеркнул, что по результатам первого форума предложения участников были направлены в правительство, порядка 80% из них нашли применение для подготовки законопроектов. В начале октября Новак приветствовал всех участников форума и пожелал всем участникам плодотворной работы, содержательных дискуссий и новых успехов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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