В Челябинске ждут вице-премьера РФ

23 октября 2024 в 12:32 Размер текста - 17 +

Александр Новак примет участие в экономическом форуме в Челябинске Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Челябинске ждут вице-премьера РФ Александра Новака, который примет участие во Втором Русском экономическом форуме с 7 по 9 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер. «Для форума подготовлена обширная деловая и культурная программа, заявлены около 200 спикеров. Всего ожидается более трех тысяч участников, более 30 панельных дискуссии, три пленарных заседания. Мы ожидаем участие вице-премьера РФ Александра Новака», — отметил Текслер на пресс-конференции, посвященной анонсу мероприятия в пресс-центре ТАСС. Текслер добавил, что главной задачей форума станет подготовка предложений, которые будут полезны для развития социально-экономического развития страны и определить приоритетные направления. Он подчеркнул, что по результатам первого форума предложения участников были направлены в правительство, порядка 80% из них нашли применение для подготовки законопроектов. В начале октября Новак приветствовал всех участников форума и пожелал всем участникам плодотворной работы, содержательных дискуссий и новых успехов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске ждут вице-премьера РФ Александра Новака, который примет участие во Втором Русском экономическом форуме с 7 по 9 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер. «Для форума подготовлена обширная деловая и культурная программа, заявлены около 200 спикеров. Всего ожидается более трех тысяч участников, более 30 панельных дискуссии, три пленарных заседания. Мы ожидаем участие вице-премьера РФ Александра Новака», — отметил Текслер на пресс-конференции, посвященной анонсу мероприятия в пресс-центре ТАСС. Текслер добавил, что главной задачей форума станет подготовка предложений, которые будут полезны для развития социально-экономического развития страны и определить приоритетные направления. Он подчеркнул, что по результатам первого форума предложения участников были направлены в правительство, порядка 80% из них нашли применение для подготовки законопроектов. В начале октября Новак приветствовал всех участников форума и пожелал всем участникам плодотворной работы, содержательных дискуссий и новых успехов.