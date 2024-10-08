Вице-премьер РФ Новак позвал гостей на Русский форум в Челябинск

08 октября 2024 в 16:31 Размер текста - 17 +

Вице-премьер Александр Новак уверен в успехе форума Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак поприветствовал участников Русского экономического форума, который состоится в Челябинске 7 — 9 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе минэкономразвития региона. «Приветствую участников и гостей Русского экономического форума 2024. Уверен, Русский экономический форум станет важной платформой для обмена мнениями по ключевым задачам социально-экономического развития страны. Желаю всем участникам форума плодотворной работы, содержательных дискуссий и новых успехов!» — цитируют Новака в пресс-службе министерства. Новак подчеркнул, что форум проходит в Челябинске во второй раз и уже зарекомендовал себя в качестве эффективной дискуссионной площадки, где встречаются настоящие профессионалы. Русский экономический форум пройдет в Челябинске с 7 по 9 ноября и объединит на одной площадке представителей органов власти, регионов, бизнеса, деловых организаций и экспертного сообщества. Первый форум прошел в Челябинске с 9 по 11 ноября прошлого года. Его участниками стали помощник президента Игорь Левитин, министр экономического развития Максим Решетников, актер Евгений Миронов, певец Shaman, представители власти и бизнеса стран ШОС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак поприветствовал участников Русского экономического форума, который состоится в Челябинске 7 — 9 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе минэкономразвития региона. «Приветствую участников и гостей Русского экономического форума 2024. Уверен, Русский экономический форум станет важной платформой для обмена мнениями по ключевым задачам социально-экономического развития страны. Желаю всем участникам форума плодотворной работы, содержательных дискуссий и новых успехов!» — цитируют Новака в пресс-службе министерства. Новак подчеркнул, что форум проходит в Челябинске во второй раз и уже зарекомендовал себя в качестве эффективной дискуссионной площадки, где встречаются настоящие профессионалы. Русский экономический форум пройдет в Челябинске с 7 по 9 ноября и объединит на одной площадке представителей органов власти, регионов, бизнеса, деловых организаций и экспертного сообщества. Первый форум прошел в Челябинске с 9 по 11 ноября прошлого года. Его участниками стали помощник президента Игорь Левитин, министр экономического развития Максим Решетников, актер Евгений Миронов, певец Shaman, представители власти и бизнеса стран ШОС.