В Пермском крае из-за угрозы атаки эвакуировали школы. Онлайн-трансляция

23 октября 2024 в 12:04 Размер текста - 17 +

Детей срочно эвакуировали Фото: Илья Московец © URA.RU Две школы в поселке Полазна Пермского края получили анонимные сообщения о минировании. Сначал бомбой напугали учеников и сорудников школы №3, а потом сообщения о вооруженном боевике поступили в шкролу №1. 12:50 Министерство территориальной безопасности Пермского края прокомментировало ЧП в Полазне. Ничего нового к данным администрации Добрянского округа в ведомстве не добавили. Лишь отметили, что за преступления, связанные с распространением ложной информации об угрозе терактов, предусмотрена уголовная ответственность. 12:48 Что касается пермского лицея №10, где распылили газовый баллончик, то там все спокойно. Учеников первой смены отпустили домой, а вторая смена будет заниматься, пишет «В курсе» со ссылкой на очевидцев. 12:35 Официальный комментарий дала администрация Добрянского округа. «Сегодня в 10:20 поступил анонимный звонок о минировании школы №1 и в 10:48 о готовящемся нападении в школу №3 в пгт. Полазна Добрянского городского округа. Сообщения ложные! Информация о вооруженном мужчине является недостоверной», — указано на странице администрации в ВК.

По словам чиновников, оперативные службы провели эвакуацию школьников и сотрудников учебных заведений. На сегодня занятия в школах завершены. 12:25 Учеников отправили домой. Есть версия, что сообщение о минировании было ложным. Официальных комментариев властей до сих пор нет. 12:23 В ЕДДС Добрянcого округа URA.RU рассказали, что сообщении о минировании школы №3 Полазны поступило в 10:30. Позже было еще одно сообщение. От подробных комментариев собеседник отказался. 12:17 В Telegram распространяются видео, на которых якобы снята ситуация в школе Полазны. Дети забаррикадировались в классе. Одни говорят, что, возможно, это учения. Другие сетуют, что у всех при выходе будут проверять портфели. Паники нет. Дети сидят на полу в ожидании указаний Baza 12:13 Практически в тоже время поступила информация, что перцовый баллончик распылили по всему лицею №10 в Перми. Детей вывели из здания. 12:12 Первые сообщения о минировании и вооруженной атаке на школы распространил telegram-канал Baza. Cейчас к школам прибыли полицейские. Правоохранительные органы отрабатывают звонки. URA.RU направило запросы в пресс-службы ГУМВД по Пермскому краю и министерство территориальной безопасности Прикамья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Две школы в поселке Полазна Пермского края получили анонимные сообщения о минировании. Сначал бомбой напугали учеников и сорудников школы №3, а потом сообщения о вооруженном боевике поступили в шкролу №1. 12:50 23.10.2024 Министерство территориальной безопасности Пермского края прокомментировало ЧП в Полазне. Ничего нового к данным администрации Добрянского округа в ведомстве не добавили. Лишь отметили, что за преступления, связанные с распространением ложной информации об угрозе терактов, предусмотрена уголовная ответственность. 12:48 23.10.2024 Что касается пермского лицея №10, где распылили газовый баллончик, то там все спокойно. Учеников первой смены отпустили домой, а вторая смена будет заниматься, пишет «В курсе» со ссылкой на очевидцев. 12:35 23.10.2024 Официальный комментарий дала администрация Добрянского округа. «Сегодня в 10:20 поступил анонимный звонок о минировании школы №1 и в 10:48 о готовящемся нападении в школу №3 в пгт. Полазна Добрянского городского округа. Сообщения ложные! Информация о вооруженном мужчине является недостоверной», — указано на странице администрации в ВК. По словам чиновников, оперативные службы провели эвакуацию школьников и сотрудников учебных заведений. На сегодня занятия в школах завершены. 12:25 23.10.2024 Учеников отправили домой. Есть версия, что сообщение о минировании было ложным. Официальных комментариев властей до сих пор нет. 12:23 23.10.2024 В ЕДДС Добрянcого округа URA.RU рассказали, что сообщении о минировании школы №3 Полазны поступило в 10:30. Позже было еще одно сообщение. От подробных комментариев собеседник отказался. 12:17 23.10.2024 В Telegram распространяются видео, на которых якобы снята ситуация в школе Полазны. Дети забаррикадировались в классе. Одни говорят, что, возможно, это учения. Другие сетуют, что у всех при выходе будут проверять портфели. Паники нет. 12:13 23.10.2024 Практически в тоже время поступила информация, что перцовый баллончик распылили по всему лицею №10 в Перми. Детей вывели из здания. 12:12 23.10.2024 Первые сообщения о минировании и вооруженной атаке на школы распространил telegram-канал Baza. Cейчас к школам прибыли полицейские. Правоохранительные органы отрабатывают звонки. URA.RU направило запросы в пресс-службы ГУМВД по Пермскому краю и министерство территориальной безопасности Прикамья.