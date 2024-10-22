22 октября 2024

На курганской трассе фура насмерть сбила пешехода

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганец погиб под колесами грузовика на трассе
Курганец погиб под колесами грузовика на трассе Фото:

На территории Шатровского округа (Курганская область) в результате дорожно-транспортного происшествия погиб пешеход. Об этом рассказали в Госавтоинспекцции региона. 

ДТП произошло после 11 часов вечера 22 октября на 99 километре автодороги Шадринск-Ялуторовск возле села Кодское. По предварительной информации, водитель грузовика MAN не заметил мужчину 1982 года рождения, который шел в попутном направлении по проезжей части. «От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба ведомства на своей страничке соцсети «ВКонтакте».

Пешеход находился на трассе без световозвращающих элементов, отметили в ведомстве. В настоящее время следственные органы проводят необходимые процессуальные и следственные действия для установления всех обстоятельств данного происшествия.

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На территории Шатровского округа (Курганская область) в результате дорожно-транспортного происшествия погиб пешеход. Об этом рассказали в Госавтоинспекцции региона.  ДТП произошло после 11 часов вечера 22 октября на 99 километре автодороги Шадринск-Ялуторовск возле села Кодское. По предварительной информации, водитель грузовика MAN не заметил мужчину 1982 года рождения, который шел в попутном направлении по проезжей части. «От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба ведомства на своей страничке соцсети «ВКонтакте». Пешеход находился на трассе без световозвращающих элементов, отметили в ведомстве. В настоящее время следственные органы проводят необходимые процессуальные и следственные действия для установления всех обстоятельств данного происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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