На курганской трассе фура насмерть сбила пешехода

На территории Шатровского округа (Курганская область) в результате дорожно-транспортного происшествия погиб пешеход. Об этом рассказали в Госавтоинспекцции региона.
ДТП произошло после 11 часов вечера 22 октября на 99 километре автодороги Шадринск-Ялуторовск возле села Кодское. По предварительной информации, водитель грузовика MAN не заметил мужчину 1982 года рождения, который шел в попутном направлении по проезжей части. «От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба ведомства на своей страничке соцсети «ВКонтакте».
Пешеход находился на трассе без световозвращающих элементов, отметили в ведомстве. В настоящее время следственные органы проводят необходимые процессуальные и следственные действия для установления всех обстоятельств данного происшествия.
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