24 октября 2024

В курганском центре УФСИН осужденные жалуются на произвол начальства

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганские осужденные пожаловались на тюремщиков
Курганские осужденные пожаловались на тюремщиков Фото:

Курганцы, отбывающие наказание в исправительном центре лечебного учреждения УФСИН в городе Шадринске, подвергаются угрозам со стороны начальника и требуют проверок учреждения. Об этом URA.RU сообщили читатели сайта.

«В Шадринске в лечебно-исправительном учреждении №3 начальник доводит осужденных до побега из исправительного учреждения, угрожая им», — пишут URA.RU информаторы. Они настаивают, что в учреждении необходимо провести проверку.

По версии заявителей, осужденным угрожают выговорами, что в последующем влияет на решение по условно-досрочному освобождению. Также наказания могут привести к усилению наказания с возвращением в колонию. Осужденные якобы не могут видеться со своими родными, и полны решимости совершить побег.

Согласно сайту УФСИН РФ по Курганской области, начальником изолированного участка в Шадринске, функционирующего как исправительный центр, является Алексей Вавилов. В центре могут содержаться до 100 осужденных.

Редакция обратилась за комментариями в управление ФСИН. В ведомстве ответили, что факты превышения полномочий сотрудниками УФИЦ при ЛИУ-3 УФСИН России по Курганской области отсутствуют. При этом было пояснено, что при отбывании принудительных работ для осужденных законом не предусмотрены свидания с родственниками. У осужденных к принудительным работам свой утвержденный порядок отбывания наказания. Предварительно подав заявление, они могут в свободное время выйти за пределы исправительного центра, чтобы сходить в магазин, больницу, аптеку и встретиться с родственниками. 

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Курганцы, отбывающие наказание в исправительном центре лечебного учреждения УФСИН в городе Шадринске, подвергаются угрозам со стороны начальника и требуют проверок учреждения. Об этом URA.RU сообщили читатели сайта. «В Шадринске в лечебно-исправительном учреждении №3 начальник доводит осужденных до побега из исправительного учреждения, угрожая им», — пишут URA.RU информаторы. Они настаивают, что в учреждении необходимо провести проверку. По версии заявителей, осужденным угрожают выговорами, что в последующем влияет на решение по условно-досрочному освобождению. Также наказания могут привести к усилению наказания с возвращением в колонию. Осужденные якобы не могут видеться со своими родными, и полны решимости совершить побег. Согласно сайту УФСИН РФ по Курганской области, начальником изолированного участка в Шадринске, функционирующего как исправительный центр, является Алексей Вавилов. В центре могут содержаться до 100 осужденных. Редакция обратилась за комментариями в управление ФСИН. В ведомстве ответили, что факты превышения полномочий сотрудниками УФИЦ при ЛИУ-3 УФСИН России по Курганской области отсутствуют. При этом было пояснено, что при отбывании принудительных работ для осужденных законом не предусмотрены свидания с родственниками. У осужденных к принудительным работам свой утвержденный порядок отбывания наказания. Предварительно подав заявление, они могут в свободное время выйти за пределы исправительного центра, чтобы сходить в магазин, больницу, аптеку и встретиться с родственниками. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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