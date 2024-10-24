В курганском центре УФСИН осужденные жалуются на произвол начальства

Курганцы, отбывающие наказание в исправительном центре лечебного учреждения УФСИН в городе Шадринске, подвергаются угрозам со стороны начальника и требуют проверок учреждения. Об этом URA.RU сообщили читатели сайта.
«В Шадринске в лечебно-исправительном учреждении №3 начальник доводит осужденных до побега из исправительного учреждения, угрожая им», — пишут URA.RU информаторы. Они настаивают, что в учреждении необходимо провести проверку.
По версии заявителей, осужденным угрожают выговорами, что в последующем влияет на решение по условно-досрочному освобождению. Также наказания могут привести к усилению наказания с возвращением в колонию. Осужденные якобы не могут видеться со своими родными, и полны решимости совершить побег.
Согласно сайту УФСИН РФ по Курганской области, начальником изолированного участка в Шадринске, функционирующего как исправительный центр, является Алексей Вавилов. В центре могут содержаться до 100 осужденных.
Редакция обратилась за комментариями в управление ФСИН. В ведомстве ответили, что факты превышения полномочий сотрудниками УФИЦ при ЛИУ-3 УФСИН России по Курганской области отсутствуют. При этом было пояснено, что при отбывании принудительных работ для осужденных законом не предусмотрены свидания с родственниками. У осужденных к принудительным работам свой утвержденный порядок отбывания наказания. Предварительно подав заявление, они могут в свободное время выйти за пределы исправительного центра, чтобы сходить в магазин, больницу, аптеку и встретиться с родственниками.
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