22 октября 2024

В Екатеринбурге 15-летняя пришла рожать в больницу и скрывает имя отца

© Служба новостей «URA.RU»
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Беременность, клипарт. Екатеринбург, материнство, демография, беременная женщина, беременность
Девушка отказалась раскрыть имя своего возлюбленного Фото:

Екатеринбургская полиция заинтересовалась 15-летней девочкой-таджичкой, которая пришла рожать в больницу. Она наотрез отказалась назвать отца будущего ребенка, сообщил источник URA.RU.

«Юная гражданка Таджикистана, которая на законных основаниях живет вместе с мамой в Екатеринбурге, явилась в клинический перинатальный центр на улице Комсомольская. Она была уже на сносях, со сроком беременности 38 недель. Руководство больницы сообщило о несовершеннолетней пациентке полицейским», — рассказал собеседник агентства.

Те обратились за объяснениями к матери девочки. Женщина призналась, что о беременности дочери узнала всего месяц назад. Девочка категорически отказалась сказать, кто отец ее ребенка, и заявила, что все было взаимно. Сейчас она находится в одной из детских больниц, а материалы проверки отправлены в СКР.

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Екатеринбургская полиция заинтересовалась 15-летней девочкой-таджичкой, которая пришла рожать в больницу. Она наотрез отказалась назвать отца будущего ребенка, сообщил источник URA.RU. «Юная гражданка Таджикистана, которая на законных основаниях живет вместе с мамой в Екатеринбурге, явилась в клинический перинатальный центр на улице Комсомольская. Она была уже на сносях, со сроком беременности 38 недель. Руководство больницы сообщило о несовершеннолетней пациентке полицейским», — рассказал собеседник агентства. Те обратились за объяснениями к матери девочки. Женщина призналась, что о беременности дочери узнала всего месяц назад. Девочка категорически отказалась сказать, кто отец ее ребенка, и заявила, что все было взаимно. Сейчас она находится в одной из детских больниц, а материалы проверки отправлены в СКР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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