Происшествия В Екатеринбурге 15-летняя пришла рожать в больницу и скрывает имя отца 23 октября 2024 в 13:19 Размер текста - 17 + Девушка отказалась раскрыть имя своего возлюбленного Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбургская полиция заинтересовалась 15-летней девочкой-таджичкой, которая пришла рожать в больницу. Она наотрез отказалась назвать отца будущего ребенка, сообщил источник URA.RU. «Юная гражданка Таджикистана, которая на законных основаниях живет вместе с мамой в Екатеринбурге, явилась в клинический перинатальный центр на улице Комсомольская. Она была уже на сносях, со сроком беременности 38 недель. Руководство больницы сообщило о несовершеннолетней пациентке полицейским», — рассказал собеседник агентства. Те обратились за объяснениями к матери девочки. Женщина призналась, что о беременности дочери узнала всего месяц назад. Девочка категорически отказалась сказать, кто отец ее ребенка, и заявила, что все было взаимно. Сейчас она находится в одной из детских больниц, а материалы проверки отправлены в СКР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Екатеринбургская полиция заинтересовалась 15-летней девочкой-таджичкой, которая пришла рожать в больницу. Она наотрез отказалась назвать отца будущего ребенка, сообщил источник URA.RU. «Юная гражданка Таджикистана, которая на законных основаниях живет вместе с мамой в Екатеринбурге, явилась в клинический перинатальный центр на улице Комсомольская. Она была уже на сносях, со сроком беременности 38 недель. Руководство больницы сообщило о несовершеннолетней пациентке полицейским», — рассказал собеседник агентства. Те обратились за объяснениями к матери девочки. Женщина призналась, что о беременности дочери узнала всего месяц назад. Девочка категорически отказалась сказать, кто отец ее ребенка, и заявила, что все было взаимно. Сейчас она находится в одной из детских больниц, а материалы проверки отправлены в СКР. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям