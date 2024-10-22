В Екатеринбурге 15-летняя пришла рожать в больницу и скрывает имя отца

Екатеринбургская полиция заинтересовалась 15-летней девочкой-таджичкой, которая пришла рожать в больницу. Она наотрез отказалась назвать отца будущего ребенка, сообщил источник URA.RU.
«Юная гражданка Таджикистана, которая на законных основаниях живет вместе с мамой в Екатеринбурге, явилась в клинический перинатальный центр на улице Комсомольская. Она была уже на сносях, со сроком беременности 38 недель. Руководство больницы сообщило о несовершеннолетней пациентке полицейским», — рассказал собеседник агентства.
Те обратились за объяснениями к матери девочки. Женщина призналась, что о беременности дочери узнала всего месяц назад. Девочка категорически отказалась сказать, кто отец ее ребенка, и заявила, что все было взаимно. Сейчас она находится в одной из детских больниц, а материалы проверки отправлены в СКР.
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