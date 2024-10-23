Мужчина использовал кирпич в качестве орудия убийства Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Копейске (Челябинская область) рецидивист в ходе ссоры забил знакомого кирпичом. Как сообщили URA.RU в пресс-службах региональных управлений СКР и МВД, мужчина был задержан и отправлен в изолятор.

«По данным следствия, обвиняемый, находясь в доме по улице Набережной поселка Калачево, в ходе ссоры нанес не менее пяти ударов кирпичом по голове знакомому. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

В пресс-службе ГУ МВД по региону отметили, что личность подозреваемого удалось установить за несколько часов. Им оказался житель Челябинска, ранее судимый за совершение убийства и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Рецидивиста задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело по факту убийства. Суд отправил его в изолятор. Работа по сбору и закреплению доказательственной базы продолжается.