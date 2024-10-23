В Копейске рецидивист забил знакомого кирпичом. Видео

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Новый строящийся корпус Свердловской филармонии. Екатеринбург, застройка, кирпичи, ремонт
Мужчина использовал кирпич в качестве орудия убийства Фото:

В Копейске (Челябинская область) рецидивист в ходе ссоры забил знакомого кирпичом. Как сообщили URA.RU в пресс-службах региональных управлений СКР и МВД, мужчина был задержан и отправлен в изолятор.

«По данным следствия, обвиняемый, находясь в доме по улице Набережной поселка Калачево, в ходе ссоры нанес не менее пяти ударов кирпичом по голове знакомому. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

В пресс-службе ГУ МВД по региону отметили, что личность подозреваемого удалось установить за несколько часов. Им оказался житель Челябинска, ранее судимый за совершение убийства и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Рецидивиста задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело по факту убийства. Суд отправил его в изолятор. Работа по сбору и закреплению доказательственной базы продолжается.

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В Копейске (Челябинская область) рецидивист в ходе ссоры забил знакомого кирпичом. Как сообщили URA.RU в пресс-службах региональных управлений СКР и МВД, мужчина был задержан и отправлен в изолятор. «По данным следствия, обвиняемый, находясь в доме по улице Набережной поселка Калачево, в ходе ссоры нанес не менее пяти ударов кирпичом по голове знакомому. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В пресс-службе ГУ МВД по региону отметили, что личность подозреваемого удалось установить за несколько часов. Им оказался житель Челябинска, ранее судимый за совершение убийства и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Рецидивиста задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело по факту убийства. Суд отправил его в изолятор. Работа по сбору и закреплению доказательственной базы продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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