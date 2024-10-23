Зеленский намерен создать план «Б» для Украины

Зеленский приказал создать еще один план на случай продолжения конфликта
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Зеленский поручил начать разработку нового плана, в этот раз плана действий Украины для окончания СВО
Зеленский поручил начать разработку нового плана, в этот раз плана действий Украины для окончания СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать альтернативный «план победы» для Украины, который должен быть реализован силами самой Украины без прямой помощи союзников. Об этом сообщил телеканал ВВС-Украина.

«Владимир Зеленский готовит еще один план. <...> Он поручил органам власти разработать предложения для так называемого внутреннего плана действий, который помог бы стране выстоять в условиях конфликта», — сообщил телеканал со ссылкой на источники в правительстве. Отмечается, что новый план будет альтернативой «плану победы».

Основная цель нового плана — укрепить внутренние ресурсы страны в различных направлениях. Среди них: военно-промышленный комплекс, оборона, экономика и социальная политика.

Ранее Зеленский разработал и представил Западу «план победы». Документ состоит из пяти основных пунктов и направлен на укрепление позиций Украины с целью принуждения России к дипломатическому завершению конфликта. В основном план ориентирован на западных союзников, чья поддержка необходима для успеха Украины в конфликте с Россией.

Зеленский дал партнерам три месяца, чтобы согласовать предоставленный им документ. Однако, мало кому на Западе он пришелся по душе. Как страны Запада отреагировали на план Зеленского — в материале URA.RU.

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать альтернативный «план победы» для Украины, который должен быть реализован силами самой Украины без прямой помощи союзников. Об этом сообщил телеканал ВВС-Украина. «Владимир Зеленский готовит еще один план. <...> Он поручил органам власти разработать предложения для так называемого внутреннего плана действий, который помог бы стране выстоять в условиях конфликта», — сообщил телеканал со ссылкой на источники в правительстве. Отмечается, что новый план будет альтернативой «плану победы». Основная цель нового плана — укрепить внутренние ресурсы страны в различных направлениях. Среди них: военно-промышленный комплекс, оборона, экономика и социальная политика. Ранее Зеленский разработал и представил Западу «план победы». Документ состоит из пяти основных пунктов и направлен на укрепление позиций Украины с целью принуждения России к дипломатическому завершению конфликта. В основном план ориентирован на западных союзников, чья поддержка необходима для успеха Украины в конфликте с Россией. Зеленский дал партнерам три месяца, чтобы согласовать предоставленный им документ. Однако, мало кому на Западе он пришелся по душе. Как страны Запада отреагировали на план Зеленского — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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