Как выглядит «план победы» Зеленского: лидера Украины послали куда подальше, секретные пункты

Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично озвучил свой «план победы» в Верховной Раде. Данный документ состоит из пяти основных пунктов, однако три из них остаются в секрете. В США остро отреагировали на представленную стратегию победы, отправив украинского лидера «куда подальше». URA.RU приводит всю информацию о содержании данного плана и его ключевых аспектах.
В чем суть «плана победы» Зеленского
«План победы», озвученный Зеленским 16 октября в Верховной Раде, дополняет украинскую «формулу мира» и направлен на укрепление позиций Украины с целью принуждения России к дипломатическому завершению конфликта. Основные пункты плана ориентированы на западных союзников, чья поддержка необходима для успеха Украины в конфликте с Россией.
По словам Зеленского, для победы Украине необходимы не только слова, но и конкретные действия со стороны Запада. Он отметил, что в ближайшие месяцы страна должна усилить свои позиции, чтобы обеспечить основу для дипломатического диалога с Россией. Президент Украины выразил надежду на то, что выполнение этого плана побудит Москву прекратить военные действия и принять условия мирного соглашения, несмотря на предыдущее игнорирование предложенных «формул мира».
Пять пунктов плана
В ходе выступления перед Верховной Радой Зеленский обнародовал свой стратегический план, направленный на достижение победы. Он состоит из пяти основных элементов, включая четыре ключевых и один, предназначенный для периода после конфликта. Так, согласно информации британской газеты The Times, в него входит:
- получение гарантий безопасности от Запада, равноценные как для стран-членов НАТО;
- продолжение военных действий в Курской области, чтобы в будущем иметь «территориальный козырь»;
- поставка современного вооружения от Запада;
- финансовая поддержка для реконструкции пострадавшей экономики
В том числе, по словам Зеленского, один из пунктов включает в себя размещение на территории Украины иностранных сил неядерного сдерживания РФ, передает РИА Новости. Он отметил важность этого пункта в защите украинских территорий в случае эскалации конфликта.
Согласно telegram-каналу Shot, основные пункты плана могут также включать в себя немедленное принятие Украины в члены НАТО, получение разрешения от Соединенных Штатов и Европейского Союза на использование их вооружений для нанесения ударов по территории России и размещение на украинской территории неядерных средств сдерживания. Помимо этого в него может входить предоставление Украине дополнительных финансовых ресурсов, а также ужесточение санкций в отношении Российской Федерации. В ответ на эти заявления в Кремле выразили мнение, что «Киеву следует прийти в себя».
Кто уже ознакомился с «планом победы»
План победы был первоначально представлен высокопоставленным лицам США, включая президента Джо Байдена, кандидата в президенты от Демократической партии Камалу Харрис и экс-главу Дональда Трампа. На прошедшей неделе Владимир Зеленский продемонстрировал свой план ряду европейских лидеров, среди которых были премьер-министр Италии Джорджия Мелони, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер Кир Стармер.
Заявления Зеленского
Во время своего выступления Зеленский заявил, что один из пунктов его «плана победы» затрагивает приглашение Украины в НАТО. Он добавил, что основное внимание уделяется укреплению обороны, размещению неядерного комплекса на территории Украины, развитию экономического потенциала и усилению международных санкций. Зеленский отметил, что опыт украинских военных после завершения конфликта поможет укрепить оборону НАТО и заменить американские силы. Он прогнозирует, что конфликт может закончиться до конца 2025 года.
Советник главы его Офиса Украины Михаил Подоляк отметил, что Зеленский не станет рассказывать обо всех пунктах своего «плана победы», поскольку некоторые из них касаются «математической военной составляющей». Ранее украинский лидер уже объяснял, зачем нужен «план победы». По его словам, он поможет усилить военную мощь страны.
Реакция России на «план победы»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему сложно комментировать «план победы» Зеленского. По его мнению, он скорее направлен на продолжение боевых действий до последнего украинца, нежели чем на завершение конфликта.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев добавил, что представленный Зеленским так называемый план победы представляет из себя стратегию по вовлечению Запада в прямой конфликт с Россией. Об этом также свидетельствует пункт о размещении на территории Украины неядерного стратегического оружия, передает РИА Новости.
Об этом также говорил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем telegram-канале. Он отметил, «план победы» лишь классическая схема втягивания Запада в прямое военное противостояние с Россией. В перспективе это может привести к Третьей мировой войне.
Как отреагировали в Верховной Раде
В Верховной раде также высказались об разработанным Зеленским «плане победы». Так, депутат Александр Дубинский охарактеризовал мирный план как «набор хотелок и лозунгов» украинского лидера. Он также отметил, что текущий подход украинских властей к гражданам страны является следствием отсутствия демократических выборов. Однако спикер Рады Руслан Стефанчук опроверг информацию и заявил, что все украинские политические силы поддержали «план победы», передает РИА Новости.
Реакция жителей Украины
Жители Украины в комментариях под публикацией украинского независимого издания «УНИАН» раскритиковали стратегию Зеленского. Один из пользователей выразил мнение, что после ознакомления с первым пунктом документа, касающимся вступления Украины в НАТО, дальнейшее чтение становится нецелесообразным.
Пользователь под ником Rio Ferdinand, в свою очередь, отметил нереалистичность содержания: «Жаль, что ни один из пунктов не кажется правдоподобным». Андрей выразил мнение, что представленный план способствует продолжению военных действий и узурпации власти. Пользователь с инициалами FL усомнился в действиях Зеленского, указывая на его финансовые мотивы и страдания западной Украины. Большинство выразило недовольство ситуацией на фронте, подчеркивая разницу между общей ситуацией и личным благополучием Зеленского, передает РИА Новости.
Что думают о «плане победы» в США
В США жестко раскритиковали мирный план Зеленского. В американских СМИ отметили, что он на вряд ли принесет мир Украине по нескольким причинам. Во-первых, в плане отсутствует четкое определение победы и реалистичная стратегия ее достижения. Он выглядит как «мольба» о новых поставках от Запада. Во-вторых, Зеленский игнорирует реальную ситуацию на фронте, как, например, освобождение Угледара, что открыло путь российским войскам к Покровску. В-третьих, план не учитывает превосходство России в вооружении и численности армии, так как даже Пентагон рассматривает РФ как «равного соперника». В-четвертых, оборонная экономика России сильнее украинской: ВВП Украины упал на 30% в 2022 году, а уровень госдолга к концу 2024 года может достичь 140% ВВП.
Газета The Times со ссылкой на свои источники сообщила, что во время поездки Зеленского в США его «послали куда подальше» после того, как ознакомились с его «планом победы». Согласно источнику, президент страны Джо Байден также не дал разрешения на нанесение ударов дальнобойным оружием по объектам в России, что является важным элементом «плана победы» Украины. В том числе он не получил никаких гарантий предоставления помощи в будущем и вступления в НАТО.
В Пентагоне уже отмечали, что не будут снимать ограничения на удары вглубь России. По словам представительницы министерства, такая позиция позволит избежать эскалации украинского конфликта. В Госдепе США заявили, что предложенный Украиной «план победы» предполагает действия третьих стран.
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