Зеленский установил союзникам жесткие рамки по «плану победы»

AP: Зеленский дал союзникам три месяца на согласование «мирного плана»

16 октября 2024 в 16:13 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский дал западным партнерам срок в три месяца на согласование своего «мирного плана» Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украиский лидер Владимир Зеленский дал западным союзниками три месяца на то, чтобы согласовать его «мирный план» по Украине. Спешка связана с предстоящими президентскими выборами в США. Об этом сообщает Associated Press. «С тех пор Зеленский объездил западные столицы, чтобы представить другим ключевым союзникам свой план… Но никто из них пока не подал никаких признаков того, что поддержит этот план. Некоторые выразили обеспокоенность по поводу жесткого срока, установленного Зеленским, который дал союзникам всего три месяца на принятие основных положений плана в конце сентября», — говорится в сообщении агентства. Авторы материала отмечают, что украинский глава планирует реализовать «план победы» до того, как в следующем году будет приведен к присяге новый президент США. Зеленский изначально планировал представить западным партнерам свой «мирный план» на прошлой неделе в Германии, однако встреча была отменена. Это было связано с отмененным визитом американского президента Джо Байдена. Владимир Зеленский в Раде представил «план победы» 16 октября. Его документ состоит из пяти пунктов, включая вступление Украины в НАТО, а также смещение боевых действий с РФ на ключевые точки, передает «Национальная служба новостей». В Кремле отметили, что этот план приводит к эскалации конфликта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украиский лидер Владимир Зеленский дал западным союзниками три месяца на то, чтобы согласовать его «мирный план» по Украине. Спешка связана с предстоящими президентскими выборами в США. Об этом сообщает Associated Press. «С тех пор Зеленский объездил западные столицы, чтобы представить другим ключевым союзникам свой план… Но никто из них пока не подал никаких признаков того, что поддержит этот план. Некоторые выразили обеспокоенность по поводу жесткого срока, установленного Зеленским, который дал союзникам всего три месяца на принятие основных положений плана в конце сентября», — говорится в сообщении агентства. Авторы материала отмечают, что украинский глава планирует реализовать «план победы» до того, как в следующем году будет приведен к присяге новый президент США. Зеленский изначально планировал представить западным партнерам свой «мирный план» на прошлой неделе в Германии, однако встреча была отменена. Это было связано с отмененным визитом американского президента Джо Байдена. Владимир Зеленский в Раде представил «план победы» 16 октября. Его документ состоит из пяти пунктов, включая вступление Украины в НАТО, а также смещение боевых действий с РФ на ключевые точки, передает «Национальная служба новостей». В Кремле отметили, что этот план приводит к эскалации конфликта.