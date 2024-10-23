Свердловское УФАС выявило картельный сговор на поставку пайков Минобороны и ФСИН

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Поставщиков продукции оштрафовали на 8 млн рублей Фото:

Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области обнаружило организацию картеля в сфере гособоронзаказа на поставку пищевых пайков Минобороны и ФСИН. В сговоре участвовали компании «Актив+», ООО «Уралторгсервис» и ООО «ТК «Тоболтранс», рассказала начальник отдела по борьбе с картелями регионального УФАС Ольга Смирнова.

«Картель был реализован в электронных аукционах, проводимых с целью заключения контрактов на поставку рационов питания, пайков, пищевых продуктов по государственному оборонному заказу учреждениям материально-технического обеспечения МВД и системы ФСИН», — сказала Смирнова в ходе пресс-конференции ТАСС. Три попавшиеся компании оштрафованы на 8 миллионов рублей.

Она отметила, что в сентябре в ведомстве завершили рассмотрение дела в отношении трех индивидуальных предпринимателей, которые устроили сговор в контрактах с предоставлением жилья для детей-сирот. На этом они заработали порядка 20 млн рублей. Заказчиками выступали Фонд жилищного строительства Свердловской области, а также администрации Томска и Одинцовского городского округа.

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Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области обнаружило организацию картеля в сфере гособоронзаказа на поставку пищевых пайков Минобороны и ФСИН. В сговоре участвовали компании «Актив+», ООО «Уралторгсервис» и ООО «ТК «Тоболтранс», рассказала начальник отдела по борьбе с картелями регионального УФАС Ольга Смирнова. «Картель был реализован в электронных аукционах, проводимых с целью заключения контрактов на поставку рационов питания, пайков, пищевых продуктов по государственному оборонному заказу учреждениям материально-технического обеспечения МВД и системы ФСИН», — сказала Смирнова в ходе пресс-конференции ТАСС. Три попавшиеся компании оштрафованы на 8 миллионов рублей. Она отметила, что в сентябре в ведомстве завершили рассмотрение дела в отношении трех индивидуальных предпринимателей, которые устроили сговор в контрактах с предоставлением жилья для детей-сирот. На этом они заработали порядка 20 млн рублей. Заказчиками выступали Фонд жилищного строительства Свердловской области, а также администрации Томска и Одинцовского городского округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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