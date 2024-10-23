Власти ЯНАО предлагают квартиры жителям вымирающих деревень

Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа разработало проект закона «О малых населенных пунктах», предполагающий господдержку жителям, добровольно переселяющимся с депрессивных территорий. Документ имеется в распоряжении редакции.
«В целях повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности граждан, проживающих в населенных пунктах, обладающих недостаточным уровнем инфраструктурной обеспеченности, органы государственной власти автономного округа, способствуют рациональному формированию системы расселения, созданию условий для стимулирования добровольного переселения, преобразования населенных пунктов», — говорится в тексте документа.
Обоснованием для нового закона служит отсутствие инфраструктуры в подобных поселениях. Основанием для признания территории недостаточно развитой инфраструктурно будет являться наличие не менее пяти критериев, среди которых: отсутствие на ней централизованного электро-, водо- и теплоснабжения, пунктов размещения твердых коммунальных отходов, пункта оказания первичной медпомощи, дошкольных учебных учреждений и общеобразовательных организаций и связи с региональной или муниципальной дорожной сетью.
Собеседники агентства в политических кругах Ямала отмечают, что жители подобных территорий нередко поднимают инфраструктурный вопрос на встречах с властями. При этом жители таких поселений приезжают в них сезонно — большую часть построек нередко составляют деревянные дома, сараи.
«Людям нет разницы, чем считается эта земля — населенным пунктом или землей сельхозназначения или еще чем-то. Им главное улучшить свои условия. Теперь люди будут иметь право на квадратные метры в цивилизованных местах или социальные выплаты. При этом постройки останутся на месте. Жители смогут их использовать, как и раньше. Только статус населенных пунктов у этих территорий пропадет», — говорят собеседники.
Депутат законодательного собрания ЯНАО Наталия Фиголь объяснила URA.RU, что проект ориентирован прежде всего на удобство для людей. Предполагается, что жителям не обеспеченным инфраструктурой будет дано право самим выбрать, где продолжать жить.
«Представьте, что у вас в деревне нет хорошего магазина, больницы или дороги, а о нормальной квартире можно только мечтать. С этими проблемами жители часто обращаются к нам, депутатам. Пришло время что-то менять. Именно для таких случаев и разработан этот закон. Он дает людям право выбора — оставаться в родном поселке, но с теми же трудностями, или переехать в более комфортное место, где есть работа, школа, больница и возможность улучшить свою жизнь», — рассказала корреспонденту URA.RU депутат Фиголь.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО готовятся к ликвидации двух деревень в Тазовском районе. С инициативой выступили депутаты районной думы.
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