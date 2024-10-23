В Свердловской области в пятиэтажке взорвался газ, работает МЧС. Видео

23 октября 2024 в 15:17 Размер текста - 17 +

Информация о пострадавших не поступала (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Сухом Логу (Свердловская область) днем 23 октября в пятиэтажном доме произошел хлопок газовоздушной смеси (смесь горючего газа с воздухом). От взрыва в двух квартирах и подъезде выбило окна. Сейчас на месте работают спасатели, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «По оперативной информации, произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в квартире, расположенной на третьем этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома. Нарушена целостность остекления оконных проемов в подъезде и двух квартирах», — следует из сообщения. Других повреждений у здания не зафиксировано, а информация о пострадавших не поступала. «Специалисты МЧС России находятся на месте и продолжают сбор информации», — пояснили в ведомстве. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, на месте работает усиленная следственно-оперативная группа полиции Сухого Лога. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сухом Логу (Свердловская область) днем 23 октября в пятиэтажном доме произошел хлопок газовоздушной смеси (смесь горючего газа с воздухом). От взрыва в двух квартирах и подъезде выбило окна. Сейчас на месте работают спасатели, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «По оперативной информации, произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в квартире, расположенной на третьем этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома. Нарушена целостность остекления оконных проемов в подъезде и двух квартирах», — следует из сообщения. Других повреждений у здания не зафиксировано, а информация о пострадавших не поступала. «Специалисты МЧС России находятся на месте и продолжают сбор информации», — пояснили в ведомстве. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, на месте работает усиленная следственно-оперативная группа полиции Сухого Лога.