В Свердловской области в пятиэтажке взорвался газ, работает МЧС. Видео

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Пожар на ул. Чердынская 38. Пермь, мчс, многоэтажка, снаряжение мчс, пожарные, снаряжение пожарных
Информация о пострадавших не поступала (архивное фото) Фото:

В Сухом Логу (Свердловская область) днем 23 октября в пятиэтажном доме произошел хлопок газовоздушной смеси (смесь горючего газа с воздухом). От взрыва в двух квартирах и подъезде выбило окна. Сейчас на месте работают спасатели, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«По оперативной информации, произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в квартире, расположенной на третьем этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома. Нарушена целостность остекления оконных проемов в подъезде и двух квартирах», — следует из сообщения.

Других повреждений у здания не зафиксировано, а информация о пострадавших не поступала. «Специалисты МЧС России находятся на месте и продолжают сбор информации», — пояснили в ведомстве. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, на месте работает усиленная следственно-оперативная группа полиции Сухого Лога.

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В Сухом Логу (Свердловская область) днем 23 октября в пятиэтажном доме произошел хлопок газовоздушной смеси (смесь горючего газа с воздухом). От взрыва в двух квартирах и подъезде выбило окна. Сейчас на месте работают спасатели, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «По оперативной информации, произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в квартире, расположенной на третьем этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома. Нарушена целостность остекления оконных проемов в подъезде и двух квартирах», — следует из сообщения. Других повреждений у здания не зафиксировано, а информация о пострадавших не поступала. «Специалисты МЧС России находятся на месте и продолжают сбор информации», — пояснили в ведомстве. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, на месте работает усиленная следственно-оперативная группа полиции Сухого Лога.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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