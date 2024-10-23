«Вообще стрелять не умеете»: Матвиенко потроллила свердловских VIP, проигравших сенаторам все матчи. Фото

Команда Свердловской области проиграла четыре матча сенаторам в Совфеде

23 октября 2024 в 15:42 Размер текста - 17 +

Валентина Матвиенко посоветовала свердловским чиновникам лучше тренироваться Фото: Владимир Андреев © URA.RU Команда Свердловской области проиграла в трех товарищеских матчах сенаторам Совета Федерации: по футболу, волейболу, хоккею, а также в пулевой стрельбе. Это стало поводом для троллинга чиновников со стороны председателя парламента Валентины Матвиенко. Итоги поединков она подвела на пленарном заседании, трансляция которого велась на официальном сайте СФ. «Уж думала, Свердловская область такая мощная, не устоим. Ну коллеги, ну как? Молодая команда… В футбольном матче со счетом 4:2 победила команда Совета Федерации, а мы даже не подставных футболистов ставим. Это сенаторы, иногда сотрудники аппарата. Волейбольный матч, казалось бы, совсем легкая игра — со счетом 3:0 победил Совет Федерации. Пулевая стрельба — вообще стрелять не умеете, 122 на 61 в пользу команды СФ», — рассказала Матвиенко. В хоккей сенаторы играли впервые — по предложению региона — и на победу не надеялись. «Мы почувствовали засаду, понимая, что [у Свердловской области] сильная хоккейная команда. Но ничего подобного — победила команда СФ со счетом 5:3. Тренируйтесь, нас не догонишь просто так», — добавила спикер парламента. Дни Свердловской области проходили в Совфеде с 21 по 23 октября. Местные власти презентовали пять проектов, для которых попросили федеральной поддержки, а также организовали выставку достижений. Товарищеские матчи — один из пунктов программы. Капитаном хоккейной команды от региона стал министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин, сражался за чиновников и чемпион мира по хоккею Павел Дацюк. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Команда Свердловской области проиграла в трех товарищеских матчах сенаторам Совета Федерации: по футболу, волейболу, хоккею, а также в пулевой стрельбе. Это стало поводом для троллинга чиновников со стороны председателя парламента Валентины Матвиенко. Итоги поединков она подвела на пленарном заседании, трансляция которого велась на официальном сайте СФ. «Уж думала, Свердловская область такая мощная, не устоим. Ну коллеги, ну как? Молодая команда… В футбольном матче со счетом 4:2 победила команда Совета Федерации, а мы даже не подставных футболистов ставим. Это сенаторы, иногда сотрудники аппарата. Волейбольный матч, казалось бы, совсем легкая игра — со счетом 3:0 победил Совет Федерации. Пулевая стрельба — вообще стрелять не умеете, 122 на 61 в пользу команды СФ», — рассказала Матвиенко. В хоккей сенаторы играли впервые — по предложению региона — и на победу не надеялись. «Мы почувствовали засаду, понимая, что [у Свердловской области] сильная хоккейная команда. Но ничего подобного — победила команда СФ со счетом 5:3. Тренируйтесь, нас не догонишь просто так», — добавила спикер парламента. Дни Свердловской области проходили в Совфеде с 21 по 23 октября. Местные власти презентовали пять проектов, для которых попросили федеральной поддержки, а также организовали выставку достижений. Товарищеские матчи — один из пунктов программы. Капитаном хоккейной команды от региона стал министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин, сражался за чиновников и чемпион мира по хоккею Павел Дацюк.