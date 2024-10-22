Сенаторы устроили трепку статусным свердловчанам, выиграли два миллиардера

Совфеду представили пять проектов, которые изменят Свердловскую область

22 октября 2024 в 20:54 Размер текста - 17 +

Дни Свердловской области в Совфеде проходят с 21 по 23 октября Фото: Владимир Андреев © URA.RU Презентация проектов развития Свердловской области в Совете Федерации прошла тяжело: безоговорочную поддержку от сенаторов получили лишь два проекта из пяти, в которых есть интерес у двух уважаемых бизнесменов. URA.RU подводит итоги большой лоббистской кампании. Дни региона в Совфеде, которые стартовали 21 октября, — событие для местных властей особенное. В последний раз такое было десять лет назад. Подготовку вели загодя, скрупулезно подбирая проекты для смотрин. Основными действующими лицами на этом этапе были первый замгубернатора Алексей Шмыков и сенатор от региона Александр Высокинский. За возможность попасть в заветный перечень и претендовать на поддержку из федерального бюджета, развернулась настоящая борьба: интересанты придумывали разные способы, ездили в Москву сами и приглашали федеральных парламентариев к себе. Как, например, связанная с первыми лицами УГМК компания «Тепличное», продвигающая идею строительства под Екатеринбургом мега-теплицы для круглогодичного выращивания овощей. Новость по теме УГМК продвигает стройку огромных теплиц под Екатеринбургом: итоги кулуарной операции Несколько раз список проектов для презентации менялся. Например, изначально планировалось попросить у сенаторов деньги на строительство новых водохранилищ для Екатеринбурга и Первоуральска, чтобы решить проблему с дефицитом питьевой воды. Но проект не доработали, поэтому до Совфеда он не дошел. По этой же причине отказались обсуждать с сенаторами новое здание филармонии в Екатеринбурге. «Было решено начать его своими силами, а за федеральной поддержкой обратиться позднее», — рассказывал источник URA.RU. В итоге в шорт-листе оказались: строительство новых очистных сооружений на севере региона, создание межотраслевого образовательно-производственного кластера технического профиля на базе Уральского политехнического колледжа в Екатеринбурге, новое здание для научно-исследовательского института охраны младенчества и материнства в Академическом, а также масштабный проекты развития дорожной инфраструктуры («Сухой порт» и наземное метро) и инновационной мега-теплицы для круглогодичного выращивания овощей. В числе первых обсуждали очистные для Кушвы, Красноуральска и Верхней Туры, куда УГМК планирует инвестировать в ближайшие годы больше 250 млрд рублей. Это деньги, вложенные не только в открытие новых производств, но и социальную инфраструктуру. «Взамен мы просим подтянуть всего 3,6 млрд государственных денег. Будем говорить, что эффективность подобных вложений очевидна», — акцентировал первый зампред свердловского заксобрания, бывший мэр Екатеринбурга и бывший сенатор Аркадий Чернецкий. Сенаторы заявку поддержали и рекомендовали вынести на рассмотрение правительства. Однако с замечанием от федерального Минстроя РФ — доработать концепцию с учетом новых вводных и лимитов, потом прислать заново. Новое здание НИИ ОММ займет площадь в 35,5 га Документация проекта Межотраслевой кластер на базе Уральского политеха (УПК) представила спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина. Она рассказала, что есть идея объединить УПК с автомобильно-дорожным колледжем и Екатеринбургским колледжем транспортного строительства. А потом — начать масштабный ремонт. Новый супер-колледж с обновленной инфраструктурой смог бы ежегодно выпускать более восьми тысяч специалистов (сейчас — шесть тысяч), решая тем самым проблему катастрофической нехватки рабочих рук на предприятиях. На ремонт нужно 4,4 млрд рублей, еще 2 млрд — на оснащение материально-технической базы. Однозначной поддержки у сенаторов проект не нашел. «Напряженный бюджет. Реализацию некоторых проектов сдвинули. Нужно сначала заявиться в федеральный проект „Профессионалитет“», — заявила глава комитета по науке, образованию и культуре, где презентовали проект, Лилия Гумерова. Проект пообещали взять за основу и отправить на доработку. «Думали, что все поспокойнее будет проходить. Не ожидали такого напора от сенаторов-слушателей», — комментировал итоги первого дня один из источников в составе делегации. Во второй день говорили о новом здании для НИИ ОММ стоимостью 10,2 млрд рублей. Нынешнее, которое находится в Екатеринбурге на улице Репина, было построено еще в 1936 году и сильно изношено. «Поэтому проще построить новое, чем отремонтировать старое. Тем более, что институт растет, и на нынешней территории уже не разместить новые научные лаборатории», — рассказывала про проект Бабушкина. Предполагается, что стройка нового здания для института станет первым этапом в реализации масштабного проекта медкластера в Академическом. Федеральной поддержки для него свердловские власти и активно застраивающая район ГК «Ренова» Виктора Вексельберга добиваются последние несколько лет, Минздрав РФ уже несколько раз откладывал выделение средств. Зато профильный комитет Совфеда поддержал. А также позитивно оценил вторую презентованную Бабушкиной задумку — с созданием нового центра для реабилитации детей-инвалидов. Новость по теме Совфед блокирует создание крупнейшего колледжа на Урале. Фото Скептически сенаторы отнеслись к проекту нового инновационного тепличного комплекса под Екатеринбургом, о котором докладывал Шмыков. С его появлением обеспеченность свердловчан овощами выросла бы с 36% до 50%, затраты на стройку оценили в 8,6 млрд рублей. Власти просили о льготном кредите в 7 млрд рублей для Свердловской области, но и председатель аграрного комитета, и представитель Минсельхоза РФ сослались на «крайне сложный» бюджет на АПК и недавнее заявление Центробанка о губительной практике субсидированных кредитов (из-за них якобы деградируют другие инструменты привлечения средств). Более того, «Тепличное» и так в общей сложности получит 5 млрд рублей в рамках поддержки по другим программам, напомнила замглавы Минсельхоза РФ Елена Фастова. «Свердловская область может предусмотреть в своем бюджете [средства на эти цели] и просубсидировать сама», — сказала она. Последней презентовали большую концепцию развития грузовой и пассажирской транспортной инфраструктуры Свердловской области. Речь о развитии сухих портов на территории региона и наземном метро в Екатеринбурге. В числе делегатов был и председатель совета директоров «Екатеринбургского транспортного терминала» Александр Кахидзе, бывший топ-менеджер РЖД, руководитель компании «Логопер», выручка которой за 2023 год составила больше 30 млрд рублей. У сенаторов заручились поддержкой на выделение из федерального бюджета больше 100 млрд рублей. Из них 19 млрд — на реконструкцию ЕКАД на участке 10+225 км 24+380, 29 млрд — на строительство подъезда к ТЛЦ «Екатеринбург», а большая часть 55 млрд — строительство линейных объектов и реконструкция участков в зоне притяжения ТЛЦ. Проект планируется вынести на обсуждение правительства РФ. В совещаниях от региона участвовали не только Шмыков, Бабушкина и Высокинский. В делегацию также вошли замы губернатора Сергей Швиндт (отвечает за строительство) и Павел Креков (соцполитика), министры Николай Смирнов (ЖКХ), Денис Мамонтов (минприроды), Григорий Сурганов (минстрой), Руслан Садыков (минэкономики), Андрей Злоказов (минсоц), Андрей Карлов (минздрав), Анна Кузнецова (минАПК), а также их замы, председатель Счетной палаты региона Елена Новоторженцева, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Екатеринбургскую власть в Москве в эти дни представляют мэр Алексей Орлов и спикер думы Анна Гурарий, от заксобрания, помимо Бабушкиной и Чернецкого, — депутаты Михаил Зубарев, Дмитрий Жуков, Елена Чечунова, Вячеслав Погудин. Впереди — финальный день презентации региона в Совфеде. Ожидается, что утром 23-го выставку с достижениями региона осмотрит председатель Совфеда Валентина Матвиенко, а потом состоится пленарное заседание «Час субъекта», на которой губернатор Евгений Куйвашев расскажет о социально-экономическом развитии Свердловской области. 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Презентация проектов развития Свердловской области в Совете Федерации прошла тяжело: безоговорочную поддержку от сенаторов получили лишь два проекта из пяти, в которых есть интерес у двух уважаемых бизнесменов. URA.RU подводит итоги большой лоббистской кампании. Дни региона в Совфеде, которые стартовали 21 октября, — событие для местных властей особенное. В последний раз такое было десять лет назад. Подготовку вели загодя, скрупулезно подбирая проекты для смотрин. Основными действующими лицами на этом этапе были первый замгубернатора Алексей Шмыков и сенатор от региона Александр Высокинский. За возможность попасть в заветный перечень и претендовать на поддержку из федерального бюджета, развернулась настоящая борьба: интересанты придумывали разные способы, ездили в Москву сами и приглашали федеральных парламентариев к себе. Как, например, связанная с первыми лицами УГМК компания «Тепличное», продвигающая идею строительства под Екатеринбургом мега-теплицы для круглогодичного выращивания овощей. Несколько раз список проектов для презентации менялся. Например, изначально планировалось попросить у сенаторов деньги на строительство новых водохранилищ для Екатеринбурга и Первоуральска, чтобы решить проблему с дефицитом питьевой воды. Но проект не доработали, поэтому до Совфеда он не дошел. По этой же причине отказались обсуждать с сенаторами новое здание филармонии в Екатеринбурге. «Было решено начать его своими силами, а за федеральной поддержкой обратиться позднее», — рассказывал источник URA.RU. В итоге в шорт-листе оказались: строительство новых очистных сооружений на севере региона, создание межотраслевого образовательно-производственного кластера технического профиля на базе Уральского политехнического колледжа в Екатеринбурге, новое здание для научно-исследовательского института охраны младенчества и материнства в Академическом, а также масштабный проекты развития дорожной инфраструктуры («Сухой порт» и наземное метро) и инновационной мега-теплицы для круглогодичного выращивания овощей. В числе первых обсуждали очистные для Кушвы, Красноуральска и Верхней Туры, куда УГМК планирует инвестировать в ближайшие годы больше 250 млрд рублей. Это деньги, вложенные не только в открытие новых производств, но и социальную инфраструктуру. «Взамен мы просим подтянуть всего 3,6 млрд государственных денег. Будем говорить, что эффективность подобных вложений очевидна», — акцентировал первый зампред свердловского заксобрания, бывший мэр Екатеринбурга и бывший сенатор Аркадий Чернецкий. Сенаторы заявку поддержали и рекомендовали вынести на рассмотрение правительства. Однако с замечанием от федерального Минстроя РФ — доработать концепцию с учетом новых вводных и лимитов, потом прислать заново. Межотраслевой кластер на базе Уральского политеха (УПК) представила спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина. Она рассказала, что есть идея объединить УПК с автомобильно-дорожным колледжем и Екатеринбургским колледжем транспортного строительства. А потом — начать масштабный ремонт. Новый супер-колледж с обновленной инфраструктурой смог бы ежегодно выпускать более восьми тысяч специалистов (сейчас — шесть тысяч), решая тем самым проблему катастрофической нехватки рабочих рук на предприятиях. На ремонт нужно 4,4 млрд рублей, еще 2 млрд — на оснащение материально-технической базы. Однозначной поддержки у сенаторов проект не нашел. «Напряженный бюджет. Реализацию некоторых проектов сдвинули. Нужно сначала заявиться в федеральный проект „Профессионалитет“», — заявила глава комитета по науке, образованию и культуре, где презентовали проект, Лилия Гумерова. Проект пообещали взять за основу и отправить на доработку. «Думали, что все поспокойнее будет проходить. Не ожидали такого напора от сенаторов-слушателей», — комментировал итоги первого дня один из источников в составе делегации. Во второй день говорили о новом здании для НИИ ОММ стоимостью 10,2 млрд рублей. Нынешнее, которое находится в Екатеринбурге на улице Репина, было построено еще в 1936 году и сильно изношено. «Поэтому проще построить новое, чем отремонтировать старое. Тем более, что институт растет, и на нынешней территории уже не разместить новые научные лаборатории», — рассказывала про проект Бабушкина. Предполагается, что стройка нового здания для института станет первым этапом в реализации масштабного проекта медкластера в Академическом. Федеральной поддержки для него свердловские власти и активно застраивающая район ГК «Ренова» Виктора Вексельберга добиваются последние несколько лет, Минздрав РФ уже несколько раз откладывал выделение средств. Зато профильный комитет Совфеда поддержал. А также позитивно оценил вторую презентованную Бабушкиной задумку — с созданием нового центра для реабилитации детей-инвалидов. Скептически сенаторы отнеслись к проекту нового инновационного тепличного комплекса под Екатеринбургом, о котором докладывал Шмыков. С его появлением обеспеченность свердловчан овощами выросла бы с 36% до 50%, затраты на стройку оценили в 8,6 млрд рублей. Власти просили о льготном кредите в 7 млрд рублей для Свердловской области, но и председатель аграрного комитета, и представитель Минсельхоза РФ сослались на «крайне сложный» бюджет на АПК и недавнее заявление Центробанка о губительной практике субсидированных кредитов (из-за них якобы деградируют другие инструменты привлечения средств). Более того, «Тепличное» и так в общей сложности получит 5 млрд рублей в рамках поддержки по другим программам, напомнила замглавы Минсельхоза РФ Елена Фастова. «Свердловская область может предусмотреть в своем бюджете [средства на эти цели] и просубсидировать сама», — сказала она. Последней презентовали большую концепцию развития грузовой и пассажирской транспортной инфраструктуры Свердловской области. Речь о развитии сухих портов на территории региона и наземном метро в Екатеринбурге. В числе делегатов был и председатель совета директоров «Екатеринбургского транспортного терминала» Александр Кахидзе, бывший топ-менеджер РЖД, руководитель компании «Логопер», выручка которой за 2023 год составила больше 30 млрд рублей. У сенаторов заручились поддержкой на выделение из федерального бюджета больше 100 млрд рублей. Из них 19 млрд — на реконструкцию ЕКАД на участке 10+225 км 24+380, 29 млрд — на строительство подъезда к ТЛЦ «Екатеринбург», а большая часть 55 млрд — строительство линейных объектов и реконструкция участков в зоне притяжения ТЛЦ. Проект планируется вынести на обсуждение правительства РФ. В совещаниях от региона участвовали не только Шмыков, Бабушкина и Высокинский. В делегацию также вошли замы губернатора Сергей Швиндт (отвечает за строительство) и Павел Креков (соцполитика), министры Николай Смирнов (ЖКХ), Денис Мамонтов (минприроды), Григорий Сурганов (минстрой), Руслан Садыков (минэкономики), Андрей Злоказов (минсоц), Андрей Карлов (минздрав), Анна Кузнецова (минАПК), а также их замы, председатель Счетной палаты региона Елена Новоторженцева, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Екатеринбургскую власть в Москве в эти дни представляют мэр Алексей Орлов и спикер думы Анна Гурарий, от заксобрания, помимо Бабушкиной и Чернецкого, — депутаты Михаил Зубарев, Дмитрий Жуков, Елена Чечунова, Вячеслав Погудин. Впереди — финальный день презентации региона в Совфеде. Ожидается, что утром 23-го выставку с достижениями региона осмотрит председатель Совфеда Валентина Матвиенко, а потом состоится пленарное заседание «Час субъекта», на которой губернатор Евгений Куйвашев расскажет о социально-экономическом развитии Свердловской области.