Зачем Россия сокращает экспорт удобрений на фоне роста мировых цен на них

Россия лишит США некоторых критически важных ресурсов для сельского хозяйства. Поэтому российские власти продлили и скорректировали квоты на вывоз минеральных удобрений. Как объяснили URA.RU эксперты, мера также направлена на удовлетворение внутреннего спроса и обеспечение продовольственной безопасности страны.
Постановление правительства «О введении временного количественного ограничения на вывоз отдельных видов удобрений» будет действовать с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года. Общий объем экспортной квоты составит около 19,2 млн тонн, в том числе для азотных удобрений — около 11,2 млн, для сложных — почти 8 млн.
Принятое решение направлено на поддержание достаточных объемов удобрений на внутреннем рынке, говорится в постановлении. «Квоты не будут распространяться, в том числе на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию, а также на вывоз с территории России в рамках международных транзитных перевозок. Распределить объемы квот между участниками внешнеторговой деятельности поручено Минпромторгу», — уточняется в документе.
Власти ограничили экспорт удобрений перед осенней вспашкой земель под озимые сельскохозяйственные культуры, считает доцент кафедры мировой экономики РЭУ имени Плеханова Галина Кузнецова. «Сейчас цены на мировом рынке удобрений поднялись поэтому производителям выгоднее продавать их за рубеж. Чтобы предотвратить дефицит стратегически важного ресурса внутри страны, правительство вводит квоты», — объяснила эксперт.
Квотирование при этом вызвано не только обеспечением внутреннего рынка, полагает публицист и экономист Андрей Паршев. Россия обеспечивает удобрениями как дружественные страны, так и США, которые входят в пятерку импортеров этого ресурса. Для них ограничение российского экспорта будет ударом, спрогнозировал он.
«Есть критичные для сельского хозяйства материалы. Это калий, фосфор и азот. Крупнейшие источники калия — это Россия и Белоруссия. Взять их где-то, кроме как добыть из недр, нельзя. Мы занимаем существенную часть этого рынка. То же самое касается и азотных удобрений. Для их производства нужно тратить много энергии. Они, по сути, представляют собой переработанный природный газ», — рассказал он.
Значительная часть азотных удобрений из России идет в США, напомнил Паршев. «Тут не надо питать иллюзий, наша продукция не составляет большую долю их рынка, но в некоторых американских регионах, если учитывать логистику, они играют существенную роль. Заменить нас в этой отрасли Соединенным Штатам будет проблематично», — резюмировал экономист.
Сам Вашингтон не препятствует поставкам удобрений, несмотря на напряженность в отношениях с Москвой, сообщил руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов. С января по июль 2023 года США закупили у России этой продукции на сумму 944 млн долларов. «Наше производство — экологически чистое, и в то же самое время приемлемое по цене, поэтому оно так ценится на Западе. В нем нет вредных примесей, оно соответствует всем требованиям и стандартам США и ЕС, чего не скажешь об удобрениях из других стран. Остальные не выдерживают с нами конкуренции или не производят столько же. Вводить здесь санкции было бы самоубийством», — подчеркнул специалист.
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