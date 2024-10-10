Правительство снизит риски дефицита важных для страны продуктов

Когда Россия сможет обойтись без импорта в сельском хозяйстве

© Служба новостей «URA.RU»
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Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что к 2030 году объем производства АПК должен вырасти на четверть
Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что к 2030 году объем производства АПК должен вырасти на четверть

Власти России снизят риски дефицита важных для страны продуктов. Премьер-министр Михаил Мишустин на пленарном заседании агропромышленной выставки «Золотая осень — 2024» подчеркнул важность снижения зависимости от зарубежных технологий в сфере АПК. Эксперты URA.RU отмечают, что современные решения в сельском хозяйстве позволят не опасаться, что страна столкнется с нехваткой сахара, картофеля или куриных яиц.

Сыр, коровы и «классификатор косяков»

В Чувашии увеличили ассортимент производимого сыра с пяти сортов до 90
В Чувашии увеличили ассортимент производимого сыра с пяти сортов до 90
Фото:

В новом учебно-выставочном комплексе «Тимирязев центре», где проходит выставка, Мишустина встретили вице-премьер Дмитрий Патрушев и глава минсельхоза Оксана Лут. Председатель правительства ознакомился со стендами нескольких регионов. Глава Чувашии Олег Николаев рассказал о возрождении в регионе хмелеводства и о том, как сыровары республики увеличили ассортимент продукции с пяти до 90 сортов. Мишустин отметил, что, несмотря на достижения, еще есть куда расти: средний европеец потребляет в год 18 кг сыра, а россиянин — только семь.

Несколько раз в ходе осмотра выставки премьер и его собеседники затрагивали тему обеспеченности семенами. Краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев рассказал, что регион уже наполовину обеспечивает себя семенами подсолнечника, кукурузы и свеклы, которых раньше не выпускал вообще.
Краснодарский край уже наполовину обеспечивает себя семенами подсолнечника, кукурузы и сахарной свеклы
Краснодарский край уже наполовину обеспечивает себя семенами подсолнечника, кукурузы и сахарной свеклы
Фото:

На стенде Россельхозбанка Мишустину рассказали о поддержке стартапов и представили одну из разработок — агрегат, который позволяет находить и приманивать рыбу для вылова. Мишустин спросил, чем изобретение отличается от поиска эхолокатором. Автор изобретения удивился осведомленности премьера и рассказал о встроенном в аппарат «классификаторе косяков». После нескольких попыток уточнить, как этот классификатор работает, Мишустин попросил: «Вы не могли бы просто передать описание? Мне, правда, это интересно».

Премьеру рассказали о достижениях животноводов и птицеводов и показали коров лимузинской породы, выведенных овцеводами из Ленинградской области, катумских овец, а также гусей отечественных пород. После этого Мишустин вручил аграриям госнаграды.

Технику отправят на выпуск

Одна из главных задач нового нацпроекта в сфере АПК — рост производства собственной сельхозтехники
Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

На пленарном заседании «Российский агропром — 2030: пути достижения технологического лидерства» Мишустин акцентировал внимание на поставленной президентом Владимиром Путиным задаче — к 2030 году увеличить объем производства российского АПК на 25% по сравнению с 2021-м, а экспорт — в полтора раза.

«Ключевой механизм оценки эффективности агропромышленного комплекса — это доктрина продовольственной безопасности страны. Ее выполнение — одна из основ нашего суверенитета, который нацелен также на повышение качества жизни и сбережение здоровья людей.

По большинству показателей мы видим положительную динамику, в том числе по зерну, мясу, рыбе, сахару, масложировой продукции, картофелю. Практически реализованы задачи по овощам и бахчевым, есть рост по молоку. Все это сделано в условиях беспрецедентных санкций против нашей страны», — подчеркнул премьер-министр.
На финансовую поддержку АПК правительство заложило в бюджет на следующий год 560 млрд рублей
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Мишустин добавил, что правительство всегда реагирует на запросы отрасли, обеспечивая поддержку через федеральный бюджет. В проекте финансового документа, внесенного в Госдуму, на 2025 год на эти цели заложено 560 млрд рублей. «Активно используем инструменты развития, в первую очередь, льготное кредитование на сезонно-полевые работы и инвестиции. Это и гранты, которые мы предоставляем малому и среднему бизнесу, в том числе начинающим предпринимателям, семейным фермам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам», — отметил глава правительства.

В 2025 году в России стартует нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», который направлен на развитие селекции, генетики, выпуск российских ветеринарных препаратов, наращивание производства техники и оборудования, а также решение кадровых вопросов. 

Одной из наиболее значимых задач Мишустин назвал обеспечение отечественными семенами, подчеркнув, что «все на выставке об этом говорят». Если по зерновым у России достаточно высокий показатель, то по подсолнечнику, кукурузе и сахарной свекле еще предстоит сделать немало. Поэтому власти продолжат возмещать аграриям половину затрат на селекционные семеноводческие центры.

Семена требуют замещения

Большую часть семян свеклы для производства сахара Россия импортирует из Нидерландов
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Сельское хозяйство — социально значимая отрасль, от которой зависит качество жизни людей, поэтому государство стремится повысить независимость от зарубежных технологий. В России большая часть сельхозоборудования, генетического и семенного материала приходится на импорт, комментирует директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.

«Более 90% семян сахарной свеклы — импорт из Нидерландов. Семенной картофель на 60-70% — тоже Нидерланды и Франция. Кроссы кур, быки-осеменители — тоже импорт. Если вы хотите получить хорошую яйценоскость, то должны привезти голландских кур, наши таких показателей не дадут. Поэтому главные вопросы, которые нужно решать, — это генетика и семенной материал», — говорит эксперт.

При этом нет задачи довести долю отечественных семян до 100%, часть продукции можно продолжать импортировать, поскольку санкции и продовольственное эмбарго на нее не распространяются. То же касается и сельхозтехники — определенную ее долю вполне могут поставлять дружественные страны, отмечает Остапкович.

Для формирования своей технологической базы в АПК России нужны инвестиции в научные исследования, отмечают эксперты
Фото: Роман Наумов © URA.RU

«Задача в АПК, как и в промышленности, — добиться локализации на 75-80%, этого достаточно, чтобы обеспечить экономическую и продовольственную безопасность. Когда страна импортирует большую часть, она всегда рискует, что завтра что-то случится, и поставщики откажутся от торговли или сильно повысят цены. А если у вас 75% локализации, этого хватит для внутреннего рынка, и дефицита не будет», — объясняет собеседник URA.RU.

Успехи в аграрной отрасли будут зависеть от решения кадровых вопросов
Фото: Илья Московец © URA.RU

Для формирования технологической базы в сельском хозяйстве нужны вложения в исследования, кооперация науки с бизнесом. Поддержка государства здесь является обязательной составляющей. Ни в одной стране мира развитие АПК без нее не обходится, отмечает руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов.

«В этом направлении уже сделан ряд важных шагов. Принят закон о семеноводстве, поддерживается создание совместных предприятий, локализация производств. Постепенно процесс идет, и хорошо, что вопрос остается на контроле и в приоритете у государства. Это необходимо вне зависимости от того, что будет с импортом. У нас огромная страна со своими особенностями, большими различиями по климату в разных ее частях. Можно обратить внимание на советский опыт, где были специальные институты, центры, которые отвечали за разные аграрные районы», — комментирует эксперт.

Ключевая составляющая технологической независимости в АПК — кадры, подчеркивает независимый аграрный эксперт Александр Корбут. Задача государства — создать условия, чтобы в отрасли появились необходимые ей специалисты.

«Если говорить о конкретных специальностях, то в краткосрочной перспективе АПК нужны линейные инженеры и механизаторы, те, кто будет управлять новой техникой. Также нужно решить вопрос зависимости от сезонных рабочих в садоводстве и от иностранной рабочей силы в производстве яиц», — резюмировал эксперт.

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Власти России снизят риски дефицита важных для страны продуктов. Премьер-министр Михаил Мишустин на пленарном заседании агропромышленной выставки «Золотая осень — 2024» подчеркнул важность снижения зависимости от зарубежных технологий в сфере АПК. Эксперты URA.RU отмечают, что современные решения в сельском хозяйстве позволят не опасаться, что страна столкнется с нехваткой сахара, картофеля или куриных яиц. Сыр, коровы и «классификатор косяков» В новом учебно-выставочном комплексе «Тимирязев центре», где проходит выставка, Мишустина встретили вице-премьер Дмитрий Патрушев и глава минсельхоза Оксана Лут. Председатель правительства ознакомился со стендами нескольких регионов. Глава Чувашии Олег Николаев рассказал о возрождении в регионе хмелеводства и о том, как сыровары республики увеличили ассортимент продукции с пяти до 90 сортов. Мишустин отметил, что, несмотря на достижения, еще есть куда расти: средний европеец потребляет в год 18 кг сыра, а россиянин — только семь. На стенде Россельхозбанка Мишустину рассказали о поддержке стартапов и представили одну из разработок — агрегат, который позволяет находить и приманивать рыбу для вылова. Мишустин спросил, чем изобретение отличается от поиска эхолокатором. Автор изобретения удивился осведомленности премьера и рассказал о встроенном в аппарат «классификаторе косяков». После нескольких попыток уточнить, как этот классификатор работает, Мишустин попросил: «Вы не могли бы просто передать описание? Мне, правда, это интересно». Премьеру рассказали о достижениях животноводов и птицеводов и показали коров лимузинской породы, выведенных овцеводами из Ленинградской области, катумских овец, а также гусей отечественных пород. После этого Мишустин вручил аграриям госнаграды. Технику отправят на выпуск На пленарном заседании «Российский агропром — 2030: пути достижения технологического лидерства» Мишустин акцентировал внимание на поставленной президентом Владимиром Путиным задаче — к 2030 году увеличить объем производства российского АПК на 25% по сравнению с 2021-м, а экспорт — в полтора раза. «Ключевой механизм оценки эффективности агропромышленного комплекса — это доктрина продовольственной безопасности страны. Ее выполнение — одна из основ нашего суверенитета, который нацелен также на повышение качества жизни и сбережение здоровья людей. Мишустин добавил, что правительство всегда реагирует на запросы отрасли, обеспечивая поддержку через федеральный бюджет. В проекте финансового документа, внесенного в Госдуму, на 2025 год на эти цели заложено 560 млрд рублей. «Активно используем инструменты развития, в первую очередь, льготное кредитование на сезонно-полевые работы и инвестиции. Это и гранты, которые мы предоставляем малому и среднему бизнесу, в том числе начинающим предпринимателям, семейным фермам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам», — отметил глава правительства. В 2025 году в России стартует нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», который направлен на развитие селекции, генетики, выпуск российских ветеринарных препаратов, наращивание производства техники и оборудования, а также решение кадровых вопросов. Семена требуют замещения Сельское хозяйство — социально значимая отрасль, от которой зависит качество жизни людей, поэтому государство стремится повысить независимость от зарубежных технологий. В России большая часть сельхозоборудования, генетического и семенного материала приходится на импорт, комментирует директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. «Более 90% семян сахарной свеклы — импорт из Нидерландов. Семенной картофель на 60-70% — тоже Нидерланды и Франция. Кроссы кур, быки-осеменители — тоже импорт. Если вы хотите получить хорошую яйценоскость, то должны привезти голландских кур, наши таких показателей не дадут. Поэтому главные вопросы, которые нужно решать, — это генетика и семенной материал», — говорит эксперт. При этом нет задачи довести долю отечественных семян до 100%, часть продукции можно продолжать импортировать, поскольку санкции и продовольственное эмбарго на нее не распространяются. То же касается и сельхозтехники — определенную ее долю вполне могут поставлять дружественные страны, отмечает Остапкович. «Задача в АПК, как и в промышленности, — добиться локализации на 75-80%, этого достаточно, чтобы обеспечить экономическую и продовольственную безопасность. Когда страна импортирует большую часть, она всегда рискует, что завтра что-то случится, и поставщики откажутся от торговли или сильно повысят цены. А если у вас 75% локализации, этого хватит для внутреннего рынка, и дефицита не будет», — объясняет собеседник URA.RU. Для формирования технологической базы в сельском хозяйстве нужны вложения в исследования, кооперация науки с бизнесом. Поддержка государства здесь является обязательной составляющей. Ни в одной стране мира развитие АПК без нее не обходится, отмечает руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов. «В этом направлении уже сделан ряд важных шагов. Принят закон о семеноводстве, поддерживается создание совместных предприятий, локализация производств. Постепенно процесс идет, и хорошо, что вопрос остается на контроле и в приоритете у государства. Это необходимо вне зависимости от того, что будет с импортом. У нас огромная страна со своими особенностями, большими различиями по климату в разных ее частях. Можно обратить внимание на советский опыт, где были специальные институты, центры, которые отвечали за разные аграрные районы», — комментирует эксперт. Ключевая составляющая технологической независимости в АПК — кадры, подчеркивает независимый аграрный эксперт Александр Корбут. Задача государства — создать условия, чтобы в отрасли появились необходимые ей специалисты. «Если говорить о конкретных специальностях, то в краткосрочной перспективе АПК нужны линейные инженеры и механизаторы, те, кто будет управлять новой техникой. Также нужно решить вопрос зависимости от сезонных рабочих в садоводстве и от иностранной рабочей силы в производстве яиц», — резюмировал эксперт.
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