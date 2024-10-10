Правительство снизит риски дефицита важных для страны продуктов

Власти России снизят риски дефицита важных для страны продуктов. Премьер-министр Михаил Мишустин на пленарном заседании агропромышленной выставки «Золотая осень — 2024» подчеркнул важность снижения зависимости от зарубежных технологий в сфере АПК. Эксперты URA.RU отмечают, что современные решения в сельском хозяйстве позволят не опасаться, что страна столкнется с нехваткой сахара, картофеля или куриных яиц.
Сыр, коровы и «классификатор косяков»
В новом учебно-выставочном комплексе «Тимирязев центре», где проходит выставка, Мишустина встретили вице-премьер Дмитрий Патрушев и глава минсельхоза Оксана Лут. Председатель правительства ознакомился со стендами нескольких регионов. Глава Чувашии Олег Николаев рассказал о возрождении в регионе хмелеводства и о том, как сыровары республики увеличили ассортимент продукции с пяти до 90 сортов. Мишустин отметил, что, несмотря на достижения, еще есть куда расти: средний европеец потребляет в год 18 кг сыра, а россиянин — только семь.
Несколько раз в ходе осмотра выставки премьер и его собеседники затрагивали тему обеспеченности семенами. Краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев рассказал, что регион уже наполовину обеспечивает себя семенами подсолнечника, кукурузы и свеклы, которых раньше не выпускал вообще.
На стенде Россельхозбанка Мишустину рассказали о поддержке стартапов и представили одну из разработок — агрегат, который позволяет находить и приманивать рыбу для вылова. Мишустин спросил, чем изобретение отличается от поиска эхолокатором. Автор изобретения удивился осведомленности премьера и рассказал о встроенном в аппарат «классификаторе косяков». После нескольких попыток уточнить, как этот классификатор работает, Мишустин попросил: «Вы не могли бы просто передать описание? Мне, правда, это интересно».
Премьеру рассказали о достижениях животноводов и птицеводов и показали коров лимузинской породы, выведенных овцеводами из Ленинградской области, катумских овец, а также гусей отечественных пород. После этого Мишустин вручил аграриям госнаграды.
Технику отправят на выпуск
На пленарном заседании «Российский агропром — 2030: пути достижения технологического лидерства» Мишустин акцентировал внимание на поставленной президентом Владимиром Путиным задаче — к 2030 году увеличить объем производства российского АПК на 25% по сравнению с 2021-м, а экспорт — в полтора раза.
«Ключевой механизм оценки эффективности агропромышленного комплекса — это доктрина продовольственной безопасности страны. Ее выполнение — одна из основ нашего суверенитета, который нацелен также на повышение качества жизни и сбережение здоровья людей.
По большинству показателей мы видим положительную динамику, в том числе по зерну, мясу, рыбе, сахару, масложировой продукции, картофелю. Практически реализованы задачи по овощам и бахчевым, есть рост по молоку. Все это сделано в условиях беспрецедентных санкций против нашей страны», — подчеркнул премьер-министр.
Мишустин добавил, что правительство всегда реагирует на запросы отрасли, обеспечивая поддержку через федеральный бюджет. В проекте финансового документа, внесенного в Госдуму, на 2025 год на эти цели заложено 560 млрд рублей. «Активно используем инструменты развития, в первую очередь, льготное кредитование на сезонно-полевые работы и инвестиции. Это и гранты, которые мы предоставляем малому и среднему бизнесу, в том числе начинающим предпринимателям, семейным фермам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам», — отметил глава правительства.
В 2025 году в России стартует нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», который направлен на развитие селекции, генетики, выпуск российских ветеринарных препаратов, наращивание производства техники и оборудования, а также решение кадровых вопросов.
Одной из наиболее значимых задач Мишустин назвал обеспечение отечественными семенами, подчеркнув, что «все на выставке об этом говорят». Если по зерновым у России достаточно высокий показатель, то по подсолнечнику, кукурузе и сахарной свекле еще предстоит сделать немало. Поэтому власти продолжат возмещать аграриям половину затрат на селекционные семеноводческие центры.
Семена требуют замещения
Сельское хозяйство — социально значимая отрасль, от которой зависит качество жизни людей, поэтому государство стремится повысить независимость от зарубежных технологий. В России большая часть сельхозоборудования, генетического и семенного материала приходится на импорт, комментирует директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.
«Более 90% семян сахарной свеклы — импорт из Нидерландов. Семенной картофель на 60-70% — тоже Нидерланды и Франция. Кроссы кур, быки-осеменители — тоже импорт. Если вы хотите получить хорошую яйценоскость, то должны привезти голландских кур, наши таких показателей не дадут. Поэтому главные вопросы, которые нужно решать, — это генетика и семенной материал», — говорит эксперт.
При этом нет задачи довести долю отечественных семян до 100%, часть продукции можно продолжать импортировать, поскольку санкции и продовольственное эмбарго на нее не распространяются. То же касается и сельхозтехники — определенную ее долю вполне могут поставлять дружественные страны, отмечает Остапкович.
«Задача в АПК, как и в промышленности, — добиться локализации на 75-80%, этого достаточно, чтобы обеспечить экономическую и продовольственную безопасность. Когда страна импортирует большую часть, она всегда рискует, что завтра что-то случится, и поставщики откажутся от торговли или сильно повысят цены. А если у вас 75% локализации, этого хватит для внутреннего рынка, и дефицита не будет», — объясняет собеседник URA.RU.
Для формирования технологической базы в сельском хозяйстве нужны вложения в исследования, кооперация науки с бизнесом. Поддержка государства здесь является обязательной составляющей. Ни в одной стране мира развитие АПК без нее не обходится, отмечает руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов.
«В этом направлении уже сделан ряд важных шагов. Принят закон о семеноводстве, поддерживается создание совместных предприятий, локализация производств. Постепенно процесс идет, и хорошо, что вопрос остается на контроле и в приоритете у государства. Это необходимо вне зависимости от того, что будет с импортом. У нас огромная страна со своими особенностями, большими различиями по климату в разных ее частях. Можно обратить внимание на советский опыт, где были специальные институты, центры, которые отвечали за разные аграрные районы», — комментирует эксперт.
Ключевая составляющая технологической независимости в АПК — кадры, подчеркивает независимый аграрный эксперт Александр Корбут. Задача государства — создать условия, чтобы в отрасли появились необходимые ей специалисты.
«Если говорить о конкретных специальностях, то в краткосрочной перспективе АПК нужны линейные инженеры и механизаторы, те, кто будет управлять новой техникой. Также нужно решить вопрос зависимости от сезонных рабочих в садоводстве и от иностранной рабочей силы в производстве яиц», — резюмировал эксперт.
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