Кому Россия продает удобрения, кроме США

Россия производит больше удобрений, чем требуется для внутреннего спроса, поэтому экспортирует этот ресурс не только в США, но и в страны БРИКС — Бразилию, Индию и Китай. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал экономист и публицист Андрей Паршев.
«Мы производим больше, чем нужно нашему сельскому хозяйству. Мы обеспечиваем рынки дружественных стран — в первую очередь Бразилии, Индии и Китая», — сообщил эксперт.
Поставки удобрений в Соединенные Штаты также продолжаются, поскольку Вашингтон при введении санкций против Москвы пытался осторожно обойти стороной этот вопрос, рассказал Паршев. По его словам, американские власти в 2022 году заверили собственные сельскохозяйственные компании, что за покупкой российских удобрений не последует никакого наказания, поэтому импорт в США не прекращался.
Евросоюз, в свою очередь, пошел по пути противостояния и перестал ввозить российский газ в больших объемах. От этого пострадала сельскохозяйственная отрасль стран ЕС, поскольку большие объемы этого энергоносителя используются для производства азотных удобрений, резюмировал Паршев.
Ранее власти продлили и скорректировали квоты на экспорт минеральных удобрений. Они будут действовать с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года. Общий объем квоты составит около 19,2 млн тонн, в том числе для азотных удобрений — около 11,2 млн, для сложных — почти 8 млн.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.