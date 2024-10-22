22 октября 2024

В ХМАО наказали уклониста от армии

© Служба новостей «URA.RU»
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В суде мужчина свою вину признал
В суде мужчина свою вину признал Фото:

В Урае (ХМАО) осудили мужчину, который пытался уклониться от армии. Об этом сообщили в telegram-канале судов общей юрисдикции региона. Местный житель полгода не приходил в военный комиссариат. 

«В период осеннего призыва 2023 года не являлся без уважительных причин в военный комиссариат города Урай. <...> А также в период весеннего призыва 2024 года не явился без уважительных причин в военный комиссариат города Урай 30 мая 2024 года к 8:30 для прохождения призывной (медицинской) комиссии», — говорится в сообщении пресс-службы.

В суде мужчина раскаялся. Ему назначили штраф 40 тысяч рублей.

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В Урае (ХМАО) осудили мужчину, который пытался уклониться от армии. Об этом сообщили в telegram-канале судов общей юрисдикции региона. Местный житель полгода не приходил в военный комиссариат.  «В период осеннего призыва 2023 года не являлся без уважительных причин в военный комиссариат города Урай. <...> А также в период весеннего призыва 2024 года не явился без уважительных причин в военный комиссариат города Урай 30 мая 2024 года к 8:30 для прохождения призывной (медицинской) комиссии», — говорится в сообщении пресс-службы. В суде мужчина раскаялся. Ему назначили штраф 40 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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