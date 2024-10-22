В ХМАО наказали уклониста от армии

В Урае (ХМАО) осудили мужчину, который пытался уклониться от армии. Об этом сообщили в telegram-канале судов общей юрисдикции региона. Местный житель полгода не приходил в военный комиссариат.
«В период осеннего призыва 2023 года не являлся без уважительных причин в военный комиссариат города Урай. <...> А также в период весеннего призыва 2024 года не явился без уважительных причин в военный комиссариат города Урай 30 мая 2024 года к 8:30 для прохождения призывной (медицинской) комиссии», — говорится в сообщении пресс-службы.
В суде мужчина раскаялся. Ему назначили штраф 40 тысяч рублей.
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