В курганском правительстве создали новый департамент

В правительстве Курганской области создан новый департамент общественной безопасности. Его временно возглавил замдиректора ведомства Валерий Таскаев, имеющий опыт работы в правоохранительных органах и УФССП. Об этом сообщается в telegram-канале региональных властей.
«Распоряжением губернатора Курганской области с 23 октября создан департамент общественной безопасности Курганской области. В его состав войдут аппарат антитеррористической комиссии и управление общественной безопасности и специальных программ аппарата губернатора Курганской области и ситуационный центр», — говорится в telegram-канале властей.
Новый департамент создан для повышения эффективности в сферах профилактики правонарушений, обеспечения общественной безопасности, борьбы с терроризмом, противодействия незаконному обороту наркотических средств, а также для организации и улучшения взаимодействия с правоохранительными и военными управленческими структурами. После прохождения обучения по программе Высшей школы государственного управления «Время героев» ведомство возглавит участник СВО.
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