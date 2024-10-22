22 октября 2024

В курганском правительстве создали новый департамент

© Служба новостей «URA.RU»
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В правительстве региона создали новый департамент
В правительстве региона создали новый департамент Фото:

В правительстве Курганской области создан новый департамент общественной безопасности. Его временно возглавил замдиректора ведомства Валерий Таскаев, имеющий опыт работы в правоохранительных органах и УФССП. Об этом сообщается в telegram-канале региональных властей.

«Распоряжением губернатора Курганской области с 23 октября создан департамент общественной безопасности Курганской области. В его состав войдут аппарат антитеррористической комиссии и управление общественной безопасности и специальных программ аппарата губернатора Курганской области и ситуационный центр», — говорится в telegram-канале властей. 

Новый департамент создан для повышения эффективности в сферах профилактики правонарушений, обеспечения общественной безопасности, борьбы с терроризмом, противодействия незаконному обороту наркотических средств, а также для организации и улучшения взаимодействия с правоохранительными и военными управленческими структурами. После прохождения обучения по программе Высшей школы государственного управления «Время героев» ведомство возглавит участник СВО.

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В правительстве Курганской области создан новый департамент общественной безопасности. Его временно возглавил замдиректора ведомства Валерий Таскаев, имеющий опыт работы в правоохранительных органах и УФССП. Об этом сообщается в telegram-канале региональных властей. «Распоряжением губернатора Курганской области с 23 октября создан департамент общественной безопасности Курганской области. В его состав войдут аппарат антитеррористической комиссии и управление общественной безопасности и специальных программ аппарата губернатора Курганской области и ситуационный центр», — говорится в telegram-канале властей.  Новый департамент создан для повышения эффективности в сферах профилактики правонарушений, обеспечения общественной безопасности, борьбы с терроризмом, противодействия незаконному обороту наркотических средств, а также для организации и улучшения взаимодействия с правоохранительными и военными управленческими структурами. После прохождения обучения по программе Высшей школы государственного управления «Время героев» ведомство возглавит участник СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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