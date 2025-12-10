Снимали смертельный поджог на видео: в Кургане задержали подозреваемых, которые спалили квартиру с людьми
В Кургане поджигатели снимали преступление на видео (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Кургане задержали двух подозреваемых, причастных к смертельному поджогу квартиры. Там погибло два человека. Об этом сообщают УМВД и СУ СК по Курганской области в своих tg-каналах.
«Следственными органами во взаимодействии с оперативными сотрудниками УМВД России по городу Кургану установлена причастность к совершенному преступлению двух ранее судимых жителей областного центра, 2005 г.р. и 1991 г.р. <...> По месту их проживания проведены обыски, в ходе которых изъяты интересующие следствие предметы и сотовый телефон с видеозаписью совершенного поджога», — пишут ведомства.
Трагедия случилась вечером 7 декабря неизвестные лица облили дверной проем одной из квартир жилого дома бензином и устроили пожар. Из-за интоксикации продуктами горения скончались проживавшие там женщина 48 лет и мужчина 41 года. Находившиеся вместе с жертвами дочь погибшей и её парень сумели спастись из горящей квартиры.
По предварительным данным, прибывшие на такси преступники действовали следующим образом: один из них осуществлял непосредственно поджог двери, тогда как другой записывал происходящее на камеру телефона. Несмотря на попытки скрыться, оба фигуранта дела вскоре были задержаны полицейскими. Возбуждено уголовное дело, предусматривающей лишение свободы сроком до 20 лет.
