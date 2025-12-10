Снимали смертельный поджог на видео: в Кургане задержали подозреваемых, которые спалили квартиру с людьми

В Кургане поджигатели снимали преступление на видео (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане задержали двух подозреваемых, причастных к смертельному поджогу квартиры. Там погибло два человека. Об этом сообщают УМВД и СУ СК по Курганской области в своих tg-каналах.

«Следственными органами во взаимодействии с оперативными сотрудниками УМВД России по городу Кургану установлена причастность к совершенному преступлению двух ранее судимых жителей областного центра, 2005 г.р. и 1991 г.р. <...> По месту их проживания проведены обыски, в ходе которых изъяты интересующие следствие предметы и сотовый телефон с видеозаписью совершенного поджога», — пишут ведомства.

Трагедия случилась вечером 7 декабря неизвестные лица облили дверной проем одной из квартир жилого дома бензином и устроили пожар. Из-за интоксикации продуктами горения скончались проживавшие там женщина 48 лет и мужчина 41 года. Находившиеся вместе с жертвами дочь погибшей и её парень сумели спастись из горящей квартиры.

