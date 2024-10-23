Многодетных челябинцев ждут за выплатой на автомобиль

Выплата на приобретение автомобиля — одна из новых мер соцподдержки многодетных (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Челябинской области начался прием заявлений от многодетных семей на выплату на автомобиль. Об этом 23 октября сообщили в пресс-службе министерства социальных отношений региона.

«В Челябинской области начался прием заявлений от многодетных семей на выплату на автомобиль. Помощь могут получить многодетные семьи с восемью и более несовершеннолетними детьми», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Размер выплаты составляет 70 процентов от стоимости автомобиля, который семья планирует купить. Но сумма выплаты не превышает 1,5 миллиона рублей. «Выплата на приобретение автомобиля — одна из новых мер соцподдержки, установленных в Челябинской области по поручению губернатора Алексея Текслера в Год семьи», — добавили в ведомстве.

Важное условие — хотя бы у одного из родителей должны быть права категории «В». Родители не могут иметь неснятую или непогашенную судимость, а также штрафы за ненадлежащего воспитания детей.

Родители должны обратиться в управление социальной защиты, чтобы встать там на учет. Важно отметить, если семья сначала купила машину, а потом обратилась за возмещением средств, то им будет отказано.