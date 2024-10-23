Мэр Екатеринбурга ответил Матвиенко после разноса из-за плохого транспорта. Видео

Мэр Екатеринбурга признал критику Матвиенко о состоянии транспорта справедливой

23 октября 2024 в 18:53 Размер текста - 17 +

Орлов рассчитывает на поддержку федеральных властей в транспортной реформе Фото: Илья Московец © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов признал критику спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко о плохом состоянии городского общественного транспорта справедливой и подчеркнул сложность решения этой проблемы. Мэр также объяснил, что негативные моменты в данной сфере копились на протяжении многих лет, и их решение требует времени и терпения. «Критика справедливая, не раз сам публично заявлял о плачевном состоянии сферы. Но важно понимать: проблемы копились годами, и по щелчку пальцев их, к сожалению, не решить», — написал Орлов в своем telegram-канале. По его словам, мэрия координирует действия перевозчиков, осуществляет мониторинг обращений жителей и внедряет новые контрактные схемы. «Ход транспортной реформы, ее этапы контролирую лично. Рассчитываем здесь на поддержку федеральных властей, в том числе самого Совета Федерации», — подчеркнул мэр. Ранее Матвиенко предложила Орлову почаще пользоваться общественным транспортом, чтобы прочувствовать боль горожан. На пленарном заседании в рамках проходящих в парламенте дней региона она зачитала один из гневных комментариев горожан по поводу автобусов и трамваев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов признал критику спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко о плохом состоянии городского общественного транспорта справедливой и подчеркнул сложность решения этой проблемы. Мэр также объяснил, что негативные моменты в данной сфере копились на протяжении многих лет, и их решение требует времени и терпения. «Критика справедливая, не раз сам публично заявлял о плачевном состоянии сферы. Но важно понимать: проблемы копились годами, и по щелчку пальцев их, к сожалению, не решить», — написал Орлов в своем telegram-канале. По его словам, мэрия координирует действия перевозчиков, осуществляет мониторинг обращений жителей и внедряет новые контрактные схемы. «Ход транспортной реформы, ее этапы контролирую лично. Рассчитываем здесь на поддержку федеральных властей, в том числе самого Совета Федерации», — подчеркнул мэр. Ранее Матвиенко предложила Орлову почаще пользоваться общественным транспортом, чтобы прочувствовать боль горожан. На пленарном заседании в рамках проходящих в парламенте дней региона она зачитала один из гневных комментариев горожан по поводу автобусов и трамваев.