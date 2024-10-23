Мэр Екатеринбурга ответил Матвиенко после разноса из-за плохого транспорта. Видео

Мэр Екатеринбурга признал критику Матвиенко о состоянии транспорта справедливой
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Алексей Орлов в школе № 133 Академического района. Екатеринбург , орлов алексей
Орлов рассчитывает на поддержку федеральных властей в транспортной реформе Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов признал критику спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко о плохом состоянии городского общественного транспорта справедливой и подчеркнул сложность решения этой проблемы. Мэр также объяснил, что негативные моменты в данной сфере копились на протяжении многих лет, и их решение требует времени и терпения.

«Критика справедливая, не раз сам публично заявлял о плачевном состоянии сферы. Но важно понимать: проблемы копились годами, и по щелчку пальцев их, к сожалению, не решить», — написал Орлов в своем telegram-канале.

По его словам, мэрия координирует действия перевозчиков, осуществляет мониторинг обращений жителей и внедряет новые контрактные схемы. «Ход транспортной реформы, ее этапы контролирую лично. Рассчитываем здесь на поддержку федеральных властей, в том числе самого Совета Федерации», — подчеркнул мэр.

Ранее Матвиенко предложила Орлову почаще пользоваться общественным транспортом, чтобы прочувствовать боль горожан. На пленарном заседании в рамках проходящих в парламенте дней региона она зачитала один из гневных комментариев горожан по поводу автобусов и трамваев.

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов признал критику спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко о плохом состоянии городского общественного транспорта справедливой и подчеркнул сложность решения этой проблемы. Мэр также объяснил, что негативные моменты в данной сфере копились на протяжении многих лет, и их решение требует времени и терпения. «Критика справедливая, не раз сам публично заявлял о плачевном состоянии сферы. Но важно понимать: проблемы копились годами, и по щелчку пальцев их, к сожалению, не решить», — написал Орлов в своем telegram-канале. По его словам, мэрия координирует действия перевозчиков, осуществляет мониторинг обращений жителей и внедряет новые контрактные схемы. «Ход транспортной реформы, ее этапы контролирую лично. Рассчитываем здесь на поддержку федеральных властей, в том числе самого Совета Федерации», — подчеркнул мэр. Ранее Матвиенко предложила Орлову почаще пользоваться общественным транспортом, чтобы прочувствовать боль горожан. На пленарном заседании в рамках проходящих в парламенте дней региона она зачитала один из гневных комментариев горожан по поводу автобусов и трамваев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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