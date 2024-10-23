Матвиенко прилюдно разнесла мэра Екатеринбурга за плохой транспорт

23 октября 2024 в 15:06 Размер текста - 17 +

Общественный транспорт — больная тема для Алексея Орлова Фото: Размик Закарян © URA.RU Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила главе Екатеринбурга Алексею Орлову воспользоваться общественным транспортом, чтобы прочувствовать боль горожан. На пленарном заседании в рамках проходящих в парламенте дней региона она зачитала один из гневных комментариев горожан по поводу автобусов и трамваев и попросила передать Орлову привет. Трансляция велась на официальном сайте СФ. «Очень много обращений поступает по транспорту в Екатеринбурге: он изношенный, ходит нерегулярно, не хватает водителей, есть необходимость во второй ветке метро — давняя мечта горожан. Зачитаю один крик души: „Вчера пыталась уехать с ‚Гринвича‘. Казалось бы, центр города. Транспорта было много, но свой маршрут ждала 25 минут. Автобус приехал, но влезть не смогла. Не получилось уехать и на втором, и на третьем. На онлайн-табло написали, что следующий придет через 40 минут. Пошла на трамвай, а ближайший пришел через 25 минут“. Ужас, ужас. Конечно, хотелось, чтобы такого не было», — заявила Матвиенко. А затем попросила передать привет Орлову. Узнав, что он здесь же, на заседании, попросила его почаще пользоваться общественным транспортом. В частности, попытаться влезть в переполненный автобус на остановке у «Гринвича». В то же время Матвиенко признала, что власти эту сферу не оставляют и делают многое. В частности, запустили транспортную реформу, покупают новый подвижной состав. Дни Свердловской области проходили в Совете Федерации с 21 по 23 октября. О проектах, которые представлял регион в надежде на федеральную поддержку, в материале URA.RU. Все о транспортной реформе, в сбойке агентства. Евгений Куйвашев (в первом ряду) выпад Матвиенко встретил с улыбкой Скрин трансляции с сайта Совета Федерации Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила главе Екатеринбурга Алексею Орлову воспользоваться общественным транспортом, чтобы прочувствовать боль горожан. На пленарном заседании в рамках проходящих в парламенте дней региона она зачитала один из гневных комментариев горожан по поводу автобусов и трамваев и попросила передать Орлову привет. Трансляция велась на официальном сайте СФ. «Очень много обращений поступает по транспорту в Екатеринбурге: он изношенный, ходит нерегулярно, не хватает водителей, есть необходимость во второй ветке метро — давняя мечта горожан. Зачитаю один крик души: „Вчера пыталась уехать с ‚Гринвича‘. Казалось бы, центр города. Транспорта было много, но свой маршрут ждала 25 минут. Автобус приехал, но влезть не смогла. Не получилось уехать и на втором, и на третьем. На онлайн-табло написали, что следующий придет через 40 минут. Пошла на трамвай, а ближайший пришел через 25 минут“. Ужас, ужас. Конечно, хотелось, чтобы такого не было», — заявила Матвиенко. А затем попросила передать привет Орлову. Узнав, что он здесь же, на заседании, попросила его почаще пользоваться общественным транспортом. В частности, попытаться влезть в переполненный автобус на остановке у «Гринвича». В то же время Матвиенко признала, что власти эту сферу не оставляют и делают многое. В частности, запустили транспортную реформу, покупают новый подвижной состав. Дни Свердловской области проходили в Совете Федерации с 21 по 23 октября. О проектах, которые представлял регион в надежде на федеральную поддержку, в материале URA.RU. Все о транспортной реформе, в сбойке агентства.