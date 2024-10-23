Как сделать сливочное масло дома в случае дефицита

Нынешние новости про масло не радуют — крупные производители в один голос заявили о сокращении производства сливочного масла и возможном повышении цен на него в торговых сетях. Из-за этого у покупателей началась паника: в магазинах уже начали жаловаться на кражу масла. Ситуацией с маслом заинтересовались и в правительстве — вице-премьер России выдал поручение стабилизировать цены на товар. Если вы уже не смогли найти масло в магазинах — не отчаивайтесь. URA.RU рассказывает, как элементарно сделать сливочное масло в домашних условиях.
Как приготовить сливочное масло дома
Не нужно думать, что сделать масло дома очень сложно. Если у вас есть миксер, считайте, что полдела уже сделано. Все, что вам понадобится сверху, — это сливки не менее 33% жирности. Обычно на пачке написано, что это сливки для взбивания. Но проверить можно и самому — потрясите пачку — если сливки густые, то они не будут легко переливаться.
Вам понадобится 500 мг сливок. Отправьте их в холодильник на всю ночь — для взбивания сливки должны стать очень холодными, но не замороженными.
Когда сливки охладились, пришло время взбивать их. Залейте их в чашу миксера. Желательно, чтобы сливки не занимали больше половины от всей чаши.
Начните взбивать сразу на высокой скорости. Через три минуты сливки должны напитаться воздухом, загустеть и держаться на венчике. Из таких сливок может получиться отличная прослойка для торта, но мы же делаем масло — так что продолжайте взбивать.
Через примерно десять минут сливки начнут расслаиваться: вы увидите отдельные сгустки масла и жидкость. Слейте жидкость (но не выливайте), и продолжайте взбивать еще примерно пять минут. Продолжайте взбивать масло и сливать жидкость, пока не получите плотное масло.
Соберите все масло с чаши и сформируйте в шар. Дайте ему немного отдохнуть — из него выйдет еще жидкость. Пока масло стоит, примерно семь минут, можете процедить полученную жидкость через сито или марлю. Вы получите пахту — сыворотку, на которой отлично ставить тесто для блинов и пирожков.
Сформированное в шар масло промойте в ледяной воде — это поможет избавиться от остатков жидкости, улучшит текстуру масла и даст ему затвердеть.
Осталось лишь придать маслу нужную форму, завернуть в бумагу для выпечки и отправить в холодильник хотя бы на час. Полученное масло простоит в холодильнике неделю. А если у вас получилось слишком много масла — можете заморозить его — после разморозки вкус никак не изменится.
Полученное масло окажется ничуть не хуже покупного, а в современных реалиях — еще и дешевле. Из 500 мл сливок должно получиться примерно 180 грамм готового масла. Если вам понравится домашнее масло, то в будущем вы сможете улучшить рецепт, добавив соль, зелень и специи на свой вкус перед промывкой в воде. А если вы решили заменить сливочное масло на другой продукт — то URA.RU подготовил список альтернатив, которые вам стоит попробовать.
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