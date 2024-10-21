Крупные производители остановили поставки сливочного масла в магазины РФ

22 октября 2024 в 02:53 Размер текста - 17 +

Производители сливочного масла столкнулись с агрессивной инфляцией сливок-сырья Фото: Денис Моргунов © URA.RU Крупные производители молочной продукции, включая бренд «Простоквашино», заявили о сокращении производства сливочного масла и предупредили федеральные торговые сети о возможном повышении цен на эту категорию товаров. Причинами такого решения стали дефицит сырья и значительное увеличение издержек, как утверждает бизнес. В связи с этим отгрузки некоторых видов сливочного масла будут временно приостановлены. «Производители столкнулись с агрессивной инфляцией сливок-сырья: 39% в первом полугодии и 46% накопительная инфляция за восемь месяцев 2024 года к аналогичному периоду прошлого. Также масло подорожало на 48 и 55%», — сообщает компания H&N, известная под брендом «Простоквашино», передает газета «Известия». Как говорится в материале, это касается товаров марок «Село Зеленое», «Масло сливочное крестьянское» и др. В документах, ознакомленных «Известиями», указывается, что ключевыми факторами, повлиявшими на решение производителей, являются низкий уровень запасов, рост цен на масло на мировом рынке и увеличенный спрос на молоко-сырье с низким содержанием жира со стороны молокоперерабатывающих предприятий. Эти обстоятельства привели к необходимости пересмотра условий работы с ритейлерами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Крупные производители молочной продукции, включая бренд «Простоквашино», заявили о сокращении производства сливочного масла и предупредили федеральные торговые сети о возможном повышении цен на эту категорию товаров. Причинами такого решения стали дефицит сырья и значительное увеличение издержек, как утверждает бизнес. В связи с этим отгрузки некоторых видов сливочного масла будут временно приостановлены. «Производители столкнулись с агрессивной инфляцией сливок-сырья: 39% в первом полугодии и 46% накопительная инфляция за восемь месяцев 2024 года к аналогичному периоду прошлого. Также масло подорожало на 48 и 55%», — сообщает компания H&N, известная под брендом «Простоквашино», передает газета «Известия». Как говорится в материале, это касается товаров марок «Село Зеленое», «Масло сливочное крестьянское» и др. В документах, ознакомленных «Известиями», указывается, что ключевыми факторами, повлиявшими на решение производителей, являются низкий уровень запасов, рост цен на масло на мировом рынке и увеличенный спрос на молоко-сырье с низким содержанием жира со стороны молокоперерабатывающих предприятий. Эти обстоятельства привели к необходимости пересмотра условий работы с ритейлерами.