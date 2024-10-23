Происшествия ФСБ поймала на взятке главу ЧОПа, охраняющего крупный екатеринбургский вуз Глава ЧОПа дал взятку в 30 тысяч рублей и был задержан свердловской ФСБ 24 октября 2024 в 08:11 Размер текста - 17 + За деньги служба безопасности вуза должна была не заметить кое-какие погрешности в работе охраны Фото: Денис Моргунов © URA.RU Оперативники свердловского управления ФСБ задержали директора охранного предприятия «Ява» по подозрению о даче взятки. Деньги предназначались начальнику управления безопасности Уральского аграрного университета за сокрытие нарушений со стороны охраны. Подробности URA.RU раскрыл источник в силовой среде. «Директор ЧОПа встретился в одном из кафе с начальником по безопасности вуза и предложил взятку за то, чтобы его служба закрыла глаза на некоторые нарушения, допущенные охранниками. На следующий день он в качестве первой части передал работнику университета 30 тысяч рублей. Общая же сумма должна была составить порядка 480 тысяч», — сказал собеседник агентства. В момент передачи денег мужчина был задержан сотрудниками ФСБ, свою вину он признал. В отношении главы ЧОПа возбуждено уголовное дело «Дача взятки» (ч. 4 ст. 291 УК РФ). Ему избрана мера принуждения — обязательство о явке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Оперативники свердловского управления ФСБ задержали директора охранного предприятия «Ява» по подозрению о даче взятки. Деньги предназначались начальнику управления безопасности Уральского аграрного университета за сокрытие нарушений со стороны охраны. Подробности URA.RU раскрыл источник в силовой среде. «Директор ЧОПа встретился в одном из кафе с начальником по безопасности вуза и предложил взятку за то, чтобы его служба закрыла глаза на некоторые нарушения, допущенные охранниками. На следующий день он в качестве первой части передал работнику университета 30 тысяч рублей. Общая же сумма должна была составить порядка 480 тысяч», — сказал собеседник агентства. В момент передачи денег мужчина был задержан сотрудниками ФСБ, свою вину он признал. В отношении главы ЧОПа возбуждено уголовное дело «Дача взятки» (ч. 4 ст. 291 УК РФ). Ему избрана мера принуждения — обязательство о явке. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям