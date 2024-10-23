23 октября 2024

ФСБ поймала на взятке главу ЧОПа, охраняющего крупный екатеринбургский вуз

Глава ЧОПа дал взятку в 30 тысяч рублей и был задержан свердловской ФСБ
© Служба новостей «URA.RU»
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За деньги служба безопасности вуза должна была не заметить кое-какие погрешности в работе охраны Фото:

Оперативники свердловского управления ФСБ задержали директора охранного предприятия «Ява» по подозрению о даче взятки. Деньги предназначались начальнику управления безопасности Уральского аграрного университета за сокрытие нарушений со стороны охраны. Подробности URA.RU раскрыл источник в силовой среде.

«Директор ЧОПа встретился в одном из кафе с начальником по безопасности вуза и предложил взятку за то, чтобы его служба закрыла глаза на некоторые нарушения, допущенные охранниками. На следующий день он в качестве первой части передал работнику университета 30 тысяч рублей. Общая же сумма должна была составить порядка 480 тысяч», — сказал собеседник агентства.

В момент передачи денег мужчина был задержан сотрудниками ФСБ, свою вину он признал. В отношении главы ЧОПа возбуждено уголовное дело «Дача взятки» (ч. 4 ст. 291 УК РФ). Ему избрана мера принуждения — обязательство о явке.

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Оперативники свердловского управления ФСБ задержали директора охранного предприятия «Ява» по подозрению о даче взятки. Деньги предназначались начальнику управления безопасности Уральского аграрного университета за сокрытие нарушений со стороны охраны. Подробности URA.RU раскрыл источник в силовой среде. «Директор ЧОПа встретился в одном из кафе с начальником по безопасности вуза и предложил взятку за то, чтобы его служба закрыла глаза на некоторые нарушения, допущенные охранниками. На следующий день он в качестве первой части передал работнику университета 30 тысяч рублей. Общая же сумма должна была составить порядка 480 тысяч», — сказал собеседник агентства. В момент передачи денег мужчина был задержан сотрудниками ФСБ, свою вину он признал. В отношении главы ЧОПа возбуждено уголовное дело «Дача взятки» (ч. 4 ст. 291 УК РФ). Ему избрана мера принуждения — обязательство о явке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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