Лукашенко рассказал о самом опасном оружии России

Лукашенко: Россия применит самое опасное оружие при вторжении НАТО на Украину
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Президент Беларуси АЛександр Лукашенко заявил, что вторжение НАТО на Украину будет иметь последствия
Президент Беларуси АЛександр Лукашенко заявил, что вторжение НАТО на Украину будет иметь последствия Фото:
новость из сюжета
Саммит БРИКС 2024 в Казани

Если НАТО введет войска на Украину, то Россия применит свое самое опасное оружие. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Если они [Запад] захотят ввести туда [на Украину] войска НАТО — [это будет] другая война. Тогда военные России могут достать самое опасное оружие со своих складов», — заявил Александр Лукашенко в интервью ВГТРК во время саммита БРИКС. 

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Если НАТО введет войска на Украину, то Россия применит свое самое опасное оружие. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. «Если они [Запад] захотят ввести туда [на Украину] войска НАТО — [это будет] другая война. Тогда военные России могут достать самое опасное оружие со своих складов», — заявил Александр Лукашенко в интервью ВГТРК во время саммита БРИКС. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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