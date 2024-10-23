Лукашенко рассказал о самом опасном оружии России

Президент Беларуси АЛександр Лукашенко заявил, что вторжение НАТО на Украину будет иметь последствия
новость из сюжетаСаммит БРИКС 2024 в Казани
Если НАТО введет войска на Украину, то Россия применит свое самое опасное оружие. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
«Если они [Запад] захотят ввести туда [на Украину] войска НАТО — [это будет] другая война. Тогда военные России могут достать самое опасное оружие со своих складов», — заявил Александр Лукашенко в интервью ВГТРК во время саммита БРИКС.
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