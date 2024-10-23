В Екатеринбурге пенсионер устроил стрельбу из-за шума

В Екатеринбурге на улице Викулова вечером 23 октября 72-летний пенсионер устроил перестрелку из-за шума. С адреса срочно госпитализировали 43-летнего мужчину, сообщили URA.RU в пресс-группе городской полиции.
«С данного адреса в медицинское учреждение был доставлен гражданин 1981 года рождения... Прибывшая на место группа немедленного реагирования задержала мужчину 1952 года рождения», — рассказали в ведомстве.
По предварительной информации, ссора между пенсионером и его соседом произошла из-за шума в вечернее время. Во время задержания силовики изъяли у пенсионера травматический пистолет. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента, проводится проверка.
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