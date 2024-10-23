23 октября 2024

Россияне определили самую красивую стюардессу страны. Фото

Самой красивой стюардессой страны стала Ольга Енина
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стюардесса из Оренбурга удостоилась титула «Мисс зрительских симпатий»
Стюардесса из Оренбурга удостоилась титула «Мисс зрительских симпатий» Фото:

Первый национальный конкурс для девушек в авиации «Авиа Мисс» определил самую красивую стюардессу России. Ею стала Ольга Енина из Оренбурга, следует из публикации в официальном Telegram конкурса. Девушка заслужила титул «Мисс зрительских симпатий» по итогам голосования, в котором приняли участие россияне.

Telegram-канал «Топ стюардесс. Авиа Мисс» опубликовал фотографию Ениной в призовой ленте с надписью «Победительница», а в комментариях девушка уже получила множество поздравлений. Также сообщается, что сформирован топ-10 стюардесс и он будет опубликован позже.

Ениной 32 года
Ениной 32 года
Фото:
Победительницу поздравили пользователи в комментариях
Победительницу поздравили пользователи в комментариях
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Первый национальный конкурс для девушек в авиации «Авиа Мисс» определил самую красивую стюардессу России. Ею стала Ольга Енина из Оренбурга, следует из публикации в официальном Telegram конкурса. Девушка заслужила титул «Мисс зрительских симпатий» по итогам голосования, в котором приняли участие россияне. Telegram-канал «Топ стюардесс. Авиа Мисс» опубликовал фотографию Ениной в призовой ленте с надписью «Победительница», а в комментариях девушка уже получила множество поздравлений. Также сообщается, что сформирован топ-10 стюардесс и он будет опубликован позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...