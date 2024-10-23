Стюардесса из Оренбурга удостоилась титула «Мисс зрительских симпатий»
Первый национальный конкурс для девушек в авиации «Авиа Мисс» определил самую красивую стюардессу России. Ею стала Ольга Енина из Оренбурга, следует из публикации в официальном Telegram конкурса. Девушка заслужила титул «Мисс зрительских симпатий» по итогам голосования, в котором приняли участие россияне.
Telegram-канал «Топ стюардесс. Авиа Мисс» опубликовал фотографию Ениной в призовой ленте с надписью «Победительница», а в комментариях девушка уже получила множество поздравлений. Также сообщается, что сформирован топ-10 стюардесс и он будет опубликован позже.
Ениной 32 года
Победительницу поздравили пользователи в комментариях
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